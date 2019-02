Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming

Il Parma ospita l'Inter al Tardini nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

L' Inter di Luciano Spalletti, reduce da 2 sconfitte consecutive nelle ultime 2 partite di campionato e dall'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia ad opera della Lazio, va a far visita al Parma di Roberto D'Aversa nell'anticipo serale del sabato della 23ª giornata di Serie A . I ducali hanno avuto un andamento altalenante nell'ultimo periodo, con una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

Fra i gialloblù gli attaccanti Gervinho e Roberto Inglese sono i migliori marcatori con 8 goal a testa, mentre un gol in più lo ha realizzato Mauro Icardi, giocatore più prolifico dei nerazzurri con 9 reti in 19 presenze. In classifica gli emiliani sono dodicesimi con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i milanesi occupano il 3° posto a quota 40 e hanno collezionato 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

PARMA-INTER DIRETTA TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming in esclusiva la partita Parma-Inter. Il match sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone, e attraverso decoder Sky Q o Playstation 4. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, il che permetterà a tifosi e appassionati di potersi godere le emozioni della gara quando vorranno.

PARMA-INTER DATA E ORA

Parma-Inter sarà disputata sabato 9 febbraio 2019, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Palcoscenico della gara sarà lo Stadio Ennio Tardini di Parma. Per le due formazioni sarà il 50° confronto nel massimo campionato italiano.