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Serie A
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Stadio Ennio Tardini
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Simone Giromini

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Dove vedere Parma Calcio 1913-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 3
Stadio Ennio Tardini

Parma-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming.

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Parma Calcio 1913-Monza: domenica 6 settembre ore 15

Il Parma ospita il Monza allo Stadio Ennio Tardini di Parma nella terza giornata di Serie A 2026/27. Due squadre che si ritrovano nelle zone basse della classifica e cercano con urgenza la prima vittoria in campionato.

I gialloblù di Carlos Cuesta arrivano a questo appuntamento in difficoltà. Dopo la sconfitta interna contro il Cagliari alla prima giornata, il Parma è caduto anche all'Allianz Stadium contro la Juventus, subendo un 2-0 che ha lasciato qualche rimpianto: i ducali avevano reclamato un rigore nel finale, con Mandela Keita protagonista di un episodio contestato in area bianconera. L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese ha chiuso una settimana da dimenticare.

Il Monza di Ivan Juric non se la passa meglio. I brianzoli hanno perso 4-1 contro l'Inter alla prima uscita in campionato, poi sono stati battuti 3-2 dall'Udinese in rimonta nella seconda giornata. In Coppa Italia, però, qualcosa si è mosso: il successo per 1-0 sul campo del Torino ha dato alla squadra un minimo di respiro psicologico.

Juric ritrova un gruppo che ha bisogno di ritrovare solidità difensiva. Nelle prime due gare di campionato il Monza ha già incassato sette reti, un dato che pesa sul morale e sulle ambizioni della squadra.

Per il Parma, invece, questa è una partita che assume i contorni di uno scontro diretto. Due sconfitte nelle prime due giornate rendono questa sfida quasi obbligatoria sul piano dei punti.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Parma-Monza in diretta tv e in live streaming, con orario di inizio, probabili formazioni e ultime notizie dalle due squadre.

Formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Monza

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
40E. Corvi72D. Drobnic15E. Del Prato37M. Troilo32C. Ordonez16M. Keita14E. Valeri27S. Britschgi80G. Fabbian19E. Toure9D. Romero20D. Thiam4J. Ziolkowski60E. Kouadio44A. Carboni14E. Akinsanmiro28A. Colpani7R. Mangas19S. Birindelli90M. Folorunsho47D. Mota10P. Cutrone
Monza crest
Monza
MON
3-5-2
Parma Calcio 1913

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • C. Cuesta
  • I. Juric

Il Parma di Carlos Cuesta dovrà fare a meno di Hans Nicolussi Caviglia, out per infortunio. Non ci sono squalificati tra le fila gialloblù. Il tecnico dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Corvi; Drobnic, Del Prato, Troilo; Ordonez, Keita, Valeri, Britschgi, Fabbian; Touré, Romero.

Sul fronte ospite, Ivan Juric registra due assenze, out Matteo Pessina e Patrick Ciurria ma è in dubbio anche Gustavo Varela. Nessun giocatore è invece squalificato. La formazione probabile del Monza prevede: Thiam; Ziolkowski, Kouadio, Carboni; Akinsanmiro, Colpani, Mangas, Birindelli; Folorunsho, Mota; Cutrone. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

SAM
S0-2
CAT
V2-0
CGL
S0-1
JUV
S2-0
CRE
S0-2
Gol segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
MON

MON - Forma

BSP
D3-3
AVE
V3-0
INT
S4-1
UDI
S2-3
TOR
V0-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Parma arriva a questa partita con un rendimento preoccupante: nelle ultime cinque uscite ufficiali il bilancio è di una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte. L'unico successo è arrivato contro il Catania in Coppa Italia (2-0), mentre in campionato i gialloblù non hanno ancora trovato i tre punti. Nelle due gare di Serie A disputate hanno subito tre reti senza segnarne alcuna, perdendo 0-1 contro il Cagliari e 0-2 contro la Juventus.

Il Monza ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il successo più recente è arrivato in Coppa Italia contro il Torino (0-1), mentre in campionato i brianzoli hanno perso sia contro l'Inter (1-4) che contro l'Udinese (2-3).

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioMonza
1
3
0
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie B
Monza badge
Monza
MON
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie B
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato3/4

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 15 marzo 2025, quando il Monza ospitò il Parma in Serie A: la partita terminò 1-1. In precedenza, il 28 dicembre 2024, fu il Parma a imporsi in casa per 2-1 contro i brianzoli sempre in campionato. Considerando i quattro precedenti disponibili, il bilancio complessivo vede il Parma in vantaggio con una vittoria, mentre due incontri si sono chiusi in parità.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
2
RomaRomaROM
220080+86
V
V
3
InterInterINT
220051+46
V
V
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
7
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
17
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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