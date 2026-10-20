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Dove vedere Paris Saint-Germain-Barcellona in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Paris Saint-Germain vs Barcellona
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Dove vedere la partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Parc des Princes

PSG-Barcellona è trasmessa in Italia su Sky Sport e NOW. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Paris Saint-Germain-Barcellona: data e orario

Il Parc des Princes ospita uno degli appuntamenti più attesi della fase a gironi di Champions League 2026/27: Paris Saint-Germain contro Barcellona, martedì 20 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21:00.

I parigini arrivano all'appuntamento da campioni d'Europa in carica, avendo conquistato il secondo titolo consecutivo battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Budapest lo scorso maggio. In questa stagione, Luis Enrique ha già collezionato sei punti in due partite europee, con un netto 6-1 al Bratislava e un convincente 4-2 in casa del Manchester City.

Tuttavia, il tecnico spagnolo deve fare i conti con alcune preoccupazioni. Nuno Mendes ha riportato un problema muscolare alla coscia ed è stato escluso dalla sfida, mentre la gestione dei calci di rigore resta un tema aperto dopo le recenti occasioni sprecate dal dischetto da parte di diversi giocatori della rosa.

Il Barcellona di Hansi Flick si presenta a Parigi dopo aver travolto il Real Betis 5-2 in Liga, con Dani Olmo tornato al gol in grande stile. I catalani guidano la classifica di Champions League, ma dovranno fare a meno di Eric Garcia, infortunato, e con Jules Kounde in dubbio.

Lamine Yamal, Pedri e Raphinha formano un tridente offensivo di assoluto livello, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa europea. La sfida si preannuncia equilibrata e aperta a ogni risultato.

Per tutto quello che c'è da sapere su come seguire PSG-Barcellona in TV e in live streaming, continuate a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Barcellona

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique dovrà rinunciare a Nuno Mendes, fermato da un problema alla coscia, oltre che ad Alessandro Longoni e Senny Mayulu. Il probabile undici titolare prevede Safonov in porta, con Hakimi, Pacho, Marquinhos e Digne in difesa; a centrocampo Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz, mentre Doue, Kvaratskhelia e Dembele agiranno nel reparto offensivo.

Hansi Flick deve fare i conti con un'emergenza difensiva più pesante: Andreas Christensen, Eric Garcia e Roony Bardghji sono indisponibili, mentre Jules Kounde è in dubbio. Il probabile undici barcelonista vede Garcia tra i pali, con Martin, Cancelo, Cubarsi ed Espart in difesa; Yamal, Pedri, Rodri e Gordon a centrocampo, con Olmo e Raphinha a completare il reparto avanzato. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

PSG

PSG - Forma

B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BAR

BAR - Forma

SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
Gol segnato (subito)
22/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il PSG arriva alla sfida con cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa, con un bilancio di cinque vittorie, zero pareggi e zero sconfitte nelle ultime cinque uscite. I parigini hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 7 in questo periodo, con la vittoria più recente arrivata contro lo Strasburgo per 3-1 in Ligue 1. Da segnalare anche il 4-2 rifilato al Manchester City in Champions League.

Anche il Barcellona presenta un ruolino di marcia immacolato nelle ultime cinque partite: cinque vittorie su cinque, con 19 gol segnati e appena 8 subiti. L'ultima uscita ha visto i catalani travolgere il Real Betis per 5-2, mentre in Champions League hanno battuto il Galatasaray per 4-1. Il Barcellona ha trovato la via del gol con grande continuità in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioBarcellona
3
1
1
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FIN
13Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'ottobre 2025, quando il Barcellona si impose per 1-2 in casa propria nella fase a gironi di Champions League. Nei cinque precedenti considerati, il PSG ha ottenuto tre vittorie contro le due del Barcellona, con i parigini capaci di segnare 12 gol e i catalani 5. L'ultimo incrocio al Parc des Princes, nell'aprile 2024, terminò 2-3 in favore degli ospiti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


Nella classifica attuale della Champions League 2026/27, il PSG occupa la prima posizione mentre il Barcellona è secondo: entrambe le squadre arrivano a questo scontro diretto con l'ambizione di consolidare il proprio primato nella fase a gironi.


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