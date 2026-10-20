Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Parc des Princes

PSG-Barcellona è trasmessa in Italia su Sky Sport e NOW. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Paris Saint-Germain-Barcellona: data e orario

Il Parc des Princes ospita uno degli appuntamenti più attesi della fase a gironi di Champions League 2026/27: Paris Saint-Germain contro Barcellona, martedì 20 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21:00.

I parigini arrivano all'appuntamento da campioni d'Europa in carica, avendo conquistato il secondo titolo consecutivo battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Budapest lo scorso maggio. In questa stagione, Luis Enrique ha già collezionato sei punti in due partite europee, con un netto 6-1 al Bratislava e un convincente 4-2 in casa del Manchester City.

Tuttavia, il tecnico spagnolo deve fare i conti con alcune preoccupazioni. Nuno Mendes ha riportato un problema muscolare alla coscia ed è stato escluso dalla sfida, mentre la gestione dei calci di rigore resta un tema aperto dopo le recenti occasioni sprecate dal dischetto da parte di diversi giocatori della rosa.

Il Barcellona di Hansi Flick si presenta a Parigi dopo aver travolto il Real Betis 5-2 in Liga, con Dani Olmo tornato al gol in grande stile. I catalani guidano la classifica di Champions League, ma dovranno fare a meno di Eric Garcia, infortunato, e con Jules Kounde in dubbio.

Lamine Yamal, Pedri e Raphinha formano un tridente offensivo di assoluto livello, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa europea. La sfida si preannuncia equilibrata e aperta a ogni risultato.

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Formazioni

Luis Enrique dovrà rinunciare a Nuno Mendes, fermato da un problema alla coscia, oltre che ad Alessandro Longoni e Senny Mayulu. Il probabile undici titolare prevede Safonov in porta, con Hakimi, Pacho, Marquinhos e Digne in difesa; a centrocampo Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz, mentre Doue, Kvaratskhelia e Dembele agiranno nel reparto offensivo.

Hansi Flick deve fare i conti con un'emergenza difensiva più pesante: Andreas Christensen, Eric Garcia e Roony Bardghji sono indisponibili, mentre Jules Kounde è in dubbio. Il probabile undici barcelonista vede Garcia tra i pali, con Martin, Cancelo, Cubarsi ed Espart in difesa; Yamal, Pedri, Rodri e Gordon a centrocampo, con Olmo e Raphinha a completare il reparto avanzato. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il PSG arriva alla sfida con cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa, con un bilancio di cinque vittorie, zero pareggi e zero sconfitte nelle ultime cinque uscite. I parigini hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 7 in questo periodo, con la vittoria più recente arrivata contro lo Strasburgo per 3-1 in Ligue 1. Da segnalare anche il 4-2 rifilato al Manchester City in Champions League.

Anche il Barcellona presenta un ruolino di marcia immacolato nelle ultime cinque partite: cinque vittorie su cinque, con 19 gol segnati e appena 8 subiti. L'ultima uscita ha visto i catalani travolgere il Real Betis per 5-2, mentre in Champions League hanno battuto il Galatasaray per 4-1. Il Barcellona ha trovato la via del gol con grande continuità in questo periodo.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'ottobre 2025, quando il Barcellona si impose per 1-2 in casa propria nella fase a gironi di Champions League. Nei cinque precedenti considerati, il PSG ha ottenuto tre vittorie contro le due del Barcellona, con i parigini capaci di segnare 12 gol e i catalani 5. L'ultimo incrocio al Parc des Princes, nell'aprile 2024, terminò 2-3 in favore degli ospiti.

Classifica





Nella classifica attuale della Champions League 2026/27, il PSG occupa la prima posizione mentre il Barcellona è secondo: entrambe le squadre arrivano a questo scontro diretto con l'ambizione di consolidare il proprio primato nella fase a gironi.





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