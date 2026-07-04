La partita Paraguay vs Francia dei Mondiali 2026 è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la sfida in live streaming.

Come vedere Paraguay-Francia con una VPN

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Paraguay-Francia: data e orario

Il Philadelphia Stadium ospita uno degli ottavi di finale più attesi di questo Mondiale 2026, con la Francia di Didier Deschamps che affronta il Paraguay di Gustavo Alfaro in una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo.

I Bleus arrivano all'appuntamento da imbattuti nel torneo, reduci da una fase a gironi dominata e da un netto 3-0 rifilato alla Svezia negli ottavi. Cinque vittorie consecutive, quattordici gol segnati e soltanto due subiti: i numeri parlano da soli.

Dall'altra parte, il Paraguay ha scritto una delle pagine più sorprendenti di questa edizione. Alfaro ha guidato la sua squadra all'eliminazione della Germania ai rigori nel turno precedente, con il portiere Orlando Gill protagonista assoluto di una notte che resterà nella memoria del calcio sudamericano.

Kylian Mbappé guida una linea offensiva che non ha rivali in questo torneo. Michael Olise ha già collezionato cinque assist, mentre Ousmane Dembélé insegue la Scarpa d'Oro con le sue reti decisive. La profondità della rosa francese è semplicemente straordinaria.

La sfida tattica sarà affascinante. Il Paraguay proverà a compattarsi dietro la linea della palla, sfruttando la qualità di Miguel Almirón e Julio Enciso in ripartenza. Il rientro di Diego Gómez dopo la squalifica rinforza la mediana di Alfaro.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su come vedere Paraguay vs Francia in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Paraguay, Gustavo Alfaro non registra indisponibili confermati né squalificati in vista di questa partita. Nessuna formazione probabile è stata ancora comunicata ufficialmente, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche Didier Deschamps non segnala assenze certe nel gruppo Francia. Lo staff tecnico non ha rilasciato una formazione probabile ufficiale, ma eventuali novità sulle condizioni dei giocatori saranno comunicate prima del fischio iniziale.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 8 A. Tchouameni

Stato di forma

Il Paraguay si presenta con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il successo per 1-1 contro la Germania ai Mondiali, sufficiente per proseguire il cammino nel torneo. Tra i risultati precedenti spicca la vittoria per 1-0 sulla Turchia e il 4-0 rifilato al Nicaragua in amichevole, mentre la sconfitta per 4-1 contro gli USA e il pareggio a reti bianche con l'Australia mostrano una certa irregolarità. In totale, La Albirroja ha segnato sei reti e ne ha incassate cinque in questi cinque incontri.

La Francia arriva invece con cinque vittorie su cinque. L'ultimo risultato è il 3-0 alla Svezia negli ottavi, preceduto dai successi per 1-4 sulla Norvegia, 3-0 sull'Iraq e 3-1 sul Senegal nel girone. I Bleus hanno segnato quattordici gol e ne hanno subiti appena due, mantenendo la porta inviolata in due occasioni su cinque.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al giugno 2017, quando la Francia si impose 5-0 in amichevole. Prima di quella gara, un'altra amichevole del giugno 2014 terminò 1-1, mentre il confronto del maggio 2008 finì a reti bianche. In tre incontri totali registrati, la Francia ha vinto una volta e pareggiato due, segnando sei gol contro uno del Paraguay.

Classifica





Nei Mondiali 2026, il Paraguay ha concluso al terzo posto nel Girone D, mentre la Francia ha dominato il Girone I chiudendo al primo posto.





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