Europa League
team-logoPanathinaikos
Athens Olympic Stadium
team-logoRoma
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Panathinaikos-Roma giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Roma vuole gli ottavi di Europa League: la League Phase si chiude con la sfida sul campo del Panathinaikos. Canale tv e diretta streaming della gara.

Obiettivo ottavi di finale per la Roma: a 90 minuti dal termine della League Phase di Europa League, i giallorossi si trovano in posizione privilegiata per chiudere tra le prime otto ed evitare le due gare aggiuntive dei playoff in programma a febbraio.

La certezza di volare tra le migliori sedici squadre arriverà in caso di successo sul campo del Panathinaikos, a sua volta certo di un posto ai playoff ma ormai impossibilitato a sperare in qualcosa di più.

Di seguito tutte le informazioni su come guardare Panathinaikos-Roma in diretta tv e streaming.

Come guardare Panathinaikos-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Panathinaikos-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky su questi due canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).

Per tutti gli abbonati è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza costi aggiuntivi su device portatili come tablet e smartphone.

Streaming di Panathinaikos-Roma anche su NOW: in questo caso sarà necessario attivare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

Come guardare Panathinaikos-Roma all'estero con una VPN 

Panathinaikos-Roma: ora di inizio

crest
Europa League - Europa League
Athens Olympic Stadium

Panathinaikos-Roma si gioca giovedì 29 gennaio 2026 allo stadio 'Spyros Louis' di Atene, capitale della Grecia. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Panathinaikos - Roma

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Benitez

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Panathinaikos-Roma

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Touba, Palmer-Brown; Calabria, Renato Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pellistri; Pantovic. All. Rafa Benitez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Le ultime partite

PAO
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra Panathinaikos e Roma

PAO

Ultime 2 partite

ROM

2

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/2
Entrambe le squadre a segno
2/2

Classifica

