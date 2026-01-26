Dove vedere Panathinaikos-Roma giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Obiettivo ottavi di finale per la Roma: a 90 minuti dal termine della League Phase di Europa League, i giallorossi si trovano in posizione privilegiata per chiudere tra le prime otto ed evitare le due gare aggiuntive dei playoff in programma a febbraio.
La certezza di volare tra le migliori sedici squadre arriverà in caso di successo sul campo del Panathinaikos, a sua volta certo di un posto ai playoff ma ormai impossibilitato a sperare in qualcosa di più.
Di seguito tutte le informazioni su come guardare Panathinaikos-Roma in diretta tv e streaming.
Come guardare Panathinaikos-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming
Panathinaikos-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky su questi due canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).
Per tutti gli abbonati è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza costi aggiuntivi su device portatili come tablet e smartphone.
Streaming di Panathinaikos-Roma anche su NOW: in questo caso sarà necessario attivare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.
Come guardare Panathinaikos-Roma all'estero con una VPNSe ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Roma-Stoccarda con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Panathinaikos-Roma: ora di inizio
Panathinaikos-Roma si gioca giovedì 29 gennaio 2026 allo stadio 'Spyros Louis' di Atene, capitale della Grecia. Calcio d'inizio alle ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Panathinaikos-Roma
PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Lafont; Ingason, Touba, Palmer-Brown; Calabria, Renato Sanches, Chirivella, Kyriakopoulos; Bakasetas, Pellistri; Pantovic. All. Rafa Benitez.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.