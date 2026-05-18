Dove vedere Palermo-Catanzaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Remuntada cercasi. Palermo e Catanzaro si affrontano nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.
Al Barbera si ripartirà dallo 0-3 maturato in Calabria, con la formazione di Inzaghi che proverà a risalire la china per non dover rinunciare al sogno Serie A.
Per Pohjanpalo e compagni, comunque, non sarà facile: al Ceravolo gli uomini di Aquilani hanno giocato una grandissima partita, mettendo in mostra uno stato di forma invidiabile.
Si preannuncia, comunque, una gara infuocata, con lo stadio completamente esaurito.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Palermo-Catanzaro in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Palermo e Catanzaro verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per vedere Palermo-Catanzaro in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Inoltre, il match sarà disponibile su LaBChannel, disponibile su Prime Video.
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Palermo-Catanzaro: ora di inizio
La gara fra Palermo e Catanzaro, valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Renzo Barbera, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Palermo
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.
Probabile formazione Catanzaro
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.