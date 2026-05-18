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Serie B
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Stadio Renzo Barbera
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Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Matteo Occhiuto

Dove vedere Palermo-Catanzaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Palermo
Catanzaro
Palermo vs Catanzaro

Come guardare la partita dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Remuntada cercasi. Palermo e Catanzaro si affrontano nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.

Al Barbera si ripartirà dallo 0-3 maturato in Calabria, con la formazione di Inzaghi che proverà a risalire la china per non dover rinunciare al sogno Serie A.

Per Pohjanpalo e compagni, comunque, non sarà facile: al Ceravolo gli uomini di Aquilani hanno giocato una grandissima partita, mettendo in mostra uno stato di forma invidiabile.

Si preannuncia, comunque, una gara infuocata, con lo stadio completamente esaurito.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie B
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Palermo
PAL
Catanzaro crest
Catanzaro
CAT

Come guardare Palermo-Catanzaro in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Palermo e Catanzaro verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere Palermo-Catanzaro in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Inoltre, il match sarà disponibile su LaBChannel, disponibile su Prime Video.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Palermo-Catanzaro: ora di inizio

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Serie B - promotion - Fase finali
Stadio Renzo Barbera

La gara fra Palermo e Catanzaro, valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Renzo Barbera, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Palermo - Catanzaro

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Inzaghi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Aquilani

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Palermo

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Probabile formazione Catanzaro

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

Forma

PAL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

PAL

Ultime 5 partite

CAT

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

7

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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