La partita tra Olanda e Marocco è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale disponibile e il link per seguire la sfida in streaming.

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Olanda-Marocco: data e orario

Olanda e Marocco si affrontano a Monterrey nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le squadre è la prima partita in cui non si può sbagliare: una sola sconfitta e il torneo è finito.

Ronald Koeman ha portato gli Oranje al via dei sedicesimi da capolista del Gruppo F. La vittoria per 5-1 sulla Svezia è stata la prestazione più convincente della fase a gironi, mentre il 3-1 alla Tunisia ha confermato il primo posto con sette punti complessivi. La macchina olandese gira.

Brian Brobbey si candida a essere il protagonista del pomeriggio. L'attaccante ha già messo il suo timbro sul torneo e, stando alle voci di mercato, su di lui c'è l'interesse concreto di diversi club di Premier League. Per ora, però, pensa solo al Marocco.

Gli Atlas Lions arrivano da secondi nel Gruppo C, dove hanno tenuto testa al Brasile pareggiando 1-1 all'esordio, per poi battere la Scozia e chiudere con un convincente 4-2 sull'Haiti. Mohamed Ouahbi si aspetta un approccio tattico molto simile a quello visto nel 2022: blocco difensivo basso, ripartenze veloci e qualità tecnica a centrocampo.

Achraf Hakimi è il nome che preoccupa di più lo staff di Koeman. Il terzino del Paris Saint-Germain è tra i giocatori più pericolosi dell'intero torneo, capace di coprire l'intera fascia con continuità e di rendersi imprevedibile sia in fase offensiva che difensiva. L'Olanda dovrà trovare il modo di limitarlo.

Ismael Saibari, già a quota tre reti in tre partite, è l'altro uomo da tenere d'occhio per il Marocco. Il giovane attaccante è stato tra i più brillanti della fase a gironi e si candida a essere ancora una volta il punto di riferimento offensivo degli africani.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, continua a leggere.

Formazioni

Ronald Koeman non registra infortuni né squalifiche tra le fila degli Oranje. Il probabile undici titolare prevede Bart Verbruggen tra i pali; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven in difesa; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch a centrocampo; Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo nel tridente offensivo. Aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche Mohamed Ouahbi non segnala defezioni per il Marocco. Il probabile undici vede Yassine Bounou in porta; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui nel reparto arretrato; Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss e Azzedine Ounahi a centrocampo; Ismael Saibari come riferimento offensivo. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Olanda ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiando una e perdendo una. L'uscita più recente è la vittoria per 3-1 sulla Tunisia il 25 giugno nella Coppa del Mondo, preceduta dal netto 5-1 rifilato alla Svezia il 20 giugno. Gli Oranje avevano aperto la fase a gironi con un pareggio per 2-2 contro il Giappone il 14 giugno. Prima del torneo, hanno battuto l'Uzbekistan 2-1 in amichevole e perso 1-0 contro l'Algeria. In cinque partite, gli olandesi hanno segnato undici reti e ne hanno subite cinque, con una media offensiva che li colloca tra le squadre più prolifiche del torneo.

Il Marocco ha vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiando due e non perdendo mai. Il risultato più recente è il 4-2 sull'Haiti il 24 giugno, seguito dalla vittoria per 1-0 sulla Scozia il 19 giugno. Gli Atlas Lions avevano esordito con un pareggio per 1-1 contro il Brasile il 13 giugno. In amichevole, avevano pareggiato 1-1 con la Norvegia e travolto il Madagascar per 4-0. Undici gol segnati e cinque subiti nelle ultime cinque uscite: il Marocco arriva a Monterrey imbattuto e in fiducia.

Precedenti

OLA Ultima partita MAR 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Marocco 1 - 2 Olanda 2 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente registrato tra le due nazionali è un'amichevole del 31 maggio 2017, in cui l'Olanda vinse 2-1 in casa del Marocco.

Classifica





L'Olanda ha chiuso al primo posto nel Girone F, mentre il Marocco si è qualificato come secondo del Girone C.





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