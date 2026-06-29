Di seguito sono indicati il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire Olanda vs Marocco.

Come vedere Olanda-Marocco con una VPN

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Olanda-Marocco: data e orario

Olanda e Marocco si affrontano allo Stadio Monterrey di Monterrey in un ottavo di finale della Coppa del Mondo 2026. Gli Oranje di Ronald Koeman arrivano a questo appuntamento da primi del Gruppo F, forti di un percorso convincente che ha confermato il loro status di candidati seri alla vittoria finale.

Il commissario tecnico olandese ha già individuato nel terzino del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi la minaccia principale da neutralizzare, e si attende una sfida intensa sin dal primo minuto. Koeman ha parlato apertamente di una gara che si preannuncia accesa, e il suo staff ha preparato la settimana di lavoro con grande attenzione ai dettagli tattico-difensivi.

Il Marocco, invece, si presenta come secondo classificato del Gruppo C, dopo aver superato Scozia e Haiti e aver pareggiato contro il Brasile. Gli Atlanti hanno dimostrato di poter competere con chiunque, e il tecnico Mohamed Ouahbi può contare su una rosa di qualità assoluta, con giocatori che militano nei migliori club europei.

La squadra nordafricana porta con sé la spinta di un'intera nazione e di un continente. Il percorso costruito negli ultimi anni, con talenti cresciuti tra Ligue 1, Premier League e La Liga, ha trasformato il Marocco in una delle selezioni più temute del torneo.

Frenkie de Jong guida il centrocampo olandese con personalità, nonostante le polemiche che lo accompagnano da tempo. Cody Gakpo e Brian Brobbey formano una coppia offensiva capace di fare male a qualsiasi difesa, mentre Virgil van Dijk garantisce solidità nel reparto arretrato.

Dall'altra parte, Brahim Diaz e Bilal El Khannouss sono chiamati a illuminare la manovra marocchina, con Hakimi che agisce da freccia sulla fascia destra e può risultare devastante nelle transizioni veloci.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Olanda vs Marocco in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Ronald Koeman schiera l'Olanda con Bart Verbruggen in porta, Denzel Dumfries e Micky van de Ven sulle fasce, Virgil van Dijk e Jan Paul van Hecke al centro della difesa. A centrocampo agiscono Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch, mentre Donyell Malen, Brian Brobbey e Cody Gakpo completano il tridente offensivo. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo degli Oranje.

Mohamed Ouahbi risponde con Yassine Bounou tra i pali, Achraf Hakimi e Noussair Mazraoui sulle corsie esterne, Chadi Riad e Issa Diop in difesa centrale. Il centrocampo è affidato a Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui e Bilal El Khannouss, con Azzedine Ounahi e Ismael Saibari a completare il reparto. Anche per il Marocco non si segnalano defezioni per infortunio o squalifica. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Olanda arriva a questa gara con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 1-3 contro la Tunisia nella fase a gironi della Coppa del Mondo il 25 giugno, preceduto dal netto 5-1 rifilato alla Svezia il 20 giugno. Gli Oranje avevano pareggiato 2-2 contro il Giappone all'esordio nel torneo, mentre nelle amichevoli pre-torneo avevano battuto l'Uzbekistan 2-1 e perso 0-1 contro l'Algeria. Complessivamente, la squadra di Koeman ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6 in questo periodo.

Il Marocco presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli Atlanti hanno battuto Haiti 4-2 il 24 giugno e la Scozia 0-1 il 19 giugno, entrambe partite della fase a gironi. In precedenza avevano pareggiato 1-1 contro il Brasile all'esordio mondiale e 1-1 contro la Norvegia in amichevole, chiudendo la preparazione con un netto 4-0 sul Madagascar. La squadra ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5 nelle ultime cinque gare.

Precedenti

OLA Ultima partita MAR 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Marocco 1 - 2 Olanda 2 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente registrato tra le due nazionali risale al 31 maggio 2017, quando il Marocco ospitava l'Olanda in un'amichevole terminata 1-2 in favore degli Oranje. Con un solo incontro disponibile nel dataset, non è possibile tracciare tendenze o schemi ricorrenti tra le due squadre.

Classifica





Nella Coppa del Mondo 2026, l'Olanda ha chiuso al primo posto del Girone F, mentre il Marocco si è qualificato come secondo classificato del Girone C.





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