Dove vedere Novara-Folgore Caratese in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 2 31 ago 2026 - 14:30

Novara-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Novara-Folgore Caratese con una VPN

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Novara-Folgore Caratese: lunedì 31 agosto ore 20:30

Novara e Folgore Caratese si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con umori molto diversi.

Il Novara ha aperto la stagione con una sconfitta per 1-0 contro la Juventus Next Gen e dovrà rispondere davanti al proprio pubblico per evitare di accumulare subito ritardo in classifica.

La Folgore Caratese è una delle novità del campionato, promossa dalla Serie D dopo una stagione convincente. Il debutto in Serie C è arrivato con una sconfitta esterna per 2-1 contro il Dolomiti Bellunesi, risultato che conferma quanto il salto di categoria sia impegnativo.

Per informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Stato di forma

Il Novara arriva a questa gara con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. La squadra piemontese ha perso tre gare consecutive prima della sosta estiva, cedendo contro Cittadella (0-1), LR Vicenza (3-1) e Lumezzane (1-3), raccogliendo una sola vittoria contro l'Ospitaletto per 2-0. L'esordio stagionale è arrivato con una sconfitta per 1-0 contro la Juventus Next Gen il 22 agosto. In cinque partite il Novara ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto.

La Folgore Caratese ha disputato le ultime partite tra Serie D e amichevoli prima dell'esordio in Serie C. Nelle cinque gare considerate, il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Dolomiti Bellunesi il 24 agosto, mentre in precedenza la squadra aveva pareggiato 0-0 con il Sassuolo in amichevole. Tra i risultati più positivi spicca il 5-1 rifilato al Sondrio Calcio in Serie D.

Classifica





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