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Come vedere Nizza-Saint-Etienne con una VPN

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Nizza-Saint-Etienne: data e orario

Nizza e Saint-Etienne si ritrovano all'Allianz Riviera per la gara di ritorno del playout della Ligue 1, con la promozione o la permanenza nella massima serie francese ancora in bilico tra le due formazioni.

Il primo atto, disputato il 26 maggio, si è concluso senza reti. Un pareggio che ha lasciato tutto aperto e che rende questo ritorno un appuntamento da non perdere per entrambe le tifoserie.

Claude Puel guida un Nizza che ha faticato a trovare continuità nelle ultime settimane. Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra che non ha trovato il gol nelle due sfide più recenti, compresa quella contro il Saint-Etienne.

Dall'altra parte, Philippe Montanier porta a Nizza un Saint-Etienne che arriva da un percorso in Ligue 2 non privo di alti e bassi. I Verdi hanno battuto il Rodez nella fase precedente delle qualificazioni e si sono presentati con ambizioni concrete, forti anche di una vittoria per 5-0 contro l'Amiens in campionato a inizio maggio.

La posta in gioco è massima. Chi vince stacca il biglietto per la Ligue 1 della prossima stagione, chi perde dovrà fare i conti con conseguenze pesanti sul proprio futuro.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Sul fronte Nizza, Claude Puel dovrà fare a meno di Hicham Boudaoui per infortunio, mentre Elye Wahi è squalificato. Il portiere Yehvann Diouf guida la probabile formazione che dovrebbe vedere Sofiane Diop e Tiago Gouveia tra i trequartisti, con Mohamed-Ali Cho in avanti. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Philippe Montanier non potrà contare su Irvin Cardona, out per infortunio, ma non registra squalifiche nel gruppo. Il probabile undici di partenza del Saint-Etienne vede Zuriko Davitashvili e Lucas Stassin come riferimenti offensivi, con Augustine Boakye a supporto. Ulteriori novità saranno comunicate avvicinandosi alla gara.

Stato di forma

Il Nizza ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con un rendimento in calo nelle fasi decisive della stagione. L'ultimo risultato è stato lo 0-0 contro il Saint-Etienne il 26 maggio nelle qualificazioni. In precedenza, i rossoblù avevano perso 3-1 contro il Lens in Coppa e 2-1 contro l'Auxerre in Ligue 1, con un altro 0-0 contro il Metz nel mezzo.

Il Saint-Etienne presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Dopo i successi contro il Rodez nelle qualificazioni e il pesante 5-0 all'Amiens in Ligue 2, i Verdi hanno subito due sconfitte consecutive in campionato, tra cui un 3-0 contro il Troyes. Il pareggio a reti inviolate contro il Nizza è il risultato più recente.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre è lo 0-0 maturato in casa del Saint-Etienne il 26 maggio 2026, nella gara d'andata di queste stesse qualificazioni. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Nizza ha dominato in modo netto: i rossoblù hanno vinto tre dei cinque scontri diretti, con il Saint-Etienne che non ha mai ottenuto una vittoria in questo periodo. Il risultato più eclatante della serie risale al settembre 2024, quando il Nizza si impose per 8-0 in casa, mentre in Ligue 1 a marzo 2025 i rossoblù vinsero 3-1 al Geoffroy-Guichard.

Classifica









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