Il Napoli capolista affronta il Torino nell'ottavo turno di Serie A: tutte le info sull'incontro, dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

Vincere per non fermarsi e, semmai, prolungare la striscia positiva che ha permesso di conquistare il primo posto solitario della Serie A: il Napoli corre a grande velocità e, dopo aver portato a casa il bottino pieno nelle prime sette partite, vuole suonare anche l'ottava sinfonia.

Avversario degli azzurri è il Torino di Ivan Juric, tecnico che ai tempi del Verona ha quasi sempre dato filo da torcere a Insigne e compagni: per i granata sono otto i punti collezionati, di cui soltanto uno nelle ultime tre uscite.

Prima della sosta, infatti, è arrivata la cocente delusione della sconfitta nel derby con la Juventus, deciso da un guizzo di Locatelli nel finale; per il Napoli, invece, successo al cardiopalma al 'Franchi' contro la Fiorentina, superata in rimonta.

Particolarmente equilibrato il confronto andato in scena al 'Maradona' il 23 dicembre 2020: al vantaggio di un napoletano doc come Izzo rispose Insigne con una magia a tempo quasi scaduto.

Nei 67 precedenti disputati a Napoli, l'esito più frequente è il pareggio (31 occasioni), mentre i partenopei hanno avuto la meglio 28 volte. Solo otto le vittorie granata, di cui l'ultima risalente al 17 maggio 2009 (1-2, reti di Piá, Bianchi e Rosina).

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-TORINO

La sfida tra Napoli e Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A, si disputerà domenica 17 ottobre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO IN TV E STREAMING

La partita tra Napoli e Torino potrà essere seguita su smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, fruibile anche su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

La diretta streaming di Napoli-Torino sarà disponibile sempre con la suddetta app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Torino su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

Solito ballottaggio in casa Napoli per quanto riguarda l'out di destra dell'attacco: Politano leggermente favorito su Lozano, partito dal primo minuto a Firenze. Tra i pali dovrebbe spuntarla ancora una volta Ospina. Rrahmani più di Manolas al centro della difesa.

Juric ritrova Belotti al centro dell'attacco dopo l'infortunio: alle sue spalle probabilmente Lukic e Brekalo, visto che Linetty non è al meglio. Singo e Ansaldi confermati sulle fasce, così come Bremer nella retroguardia. Ai box Edera, Kone, Pjaca, Pobega, Praet, Verdi. Ricardo Rodriguez non è al meglio, ma dovrebbe recuperare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Belotti. All. Juric