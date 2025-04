Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming?

Napoli-Torino per la 34ª giornata di Serie A: tutte le info su dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

La volata Scudetto tra Napoli ed Inter entra nella sua fase decisiva. Il ko dei nerazzurri a Bologna ha sancito l'aggancio degli uomini di Conte, che nella trentaquattresima giornata di Serie A non dovranno vanificare la rimonta compiuta nel match contro il Torino. L'articolo prosegue qui sotto A cinque turni dalla fine i partenopei sono chiamati a vincerle tutte, garantendosi quantomeno la possibilità di giocarsi il tricolore nello spareggio contro la squadra di Simone Inzaghi. I granata, invece, sono ampiamente salvi ma lontani dalla zona Europa e dunque si apprestano a vivere un finale di stagione senza ansie. Dove vedere Napoli-Torino in diretta: canale tv e streaming Napoli-Torino sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Torino in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Chi presenterà e racconterà Napoli-Torino: Telecronista e seconda voce: non ancora comunicati Napoli-Torino: data e orario del fischio d'inizio Chi trasmette Napoli-Torino in diretta TV e in streaming? DAZN Napoli-Torino: probabili formazioni, infortunati e squalificati Come stanno Napoli e Torino Il Napoli, reduce dal complicato blitz di Monza firmato McTominay, deve fronteggiare l'emergenza infortuni nel momento clou del campionato: Buongiorno ancora ai box, stagione finita per Juan Jesus, circa un mese di stop per David Neres, vittima di una lesione distrattiva del soleo sinistro. Il Toro, privo dei lungodegenti Schuurs e Duvan Zapata, invece si ritrova nel limbo della metà classifica ed è chiamato a concludere nel miglior modo possibile il 2024/2025. Nel match d'andata, giocato il 1º dicembre scorso, successo partenopeo per 1-0 grazie ad un goal realizzato proprio dall'ex United.