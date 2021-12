Dopo il successo in casa del Milan, il Napoli affronta l'ultimo impegno del suo girone d'andata affrontando lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona.

Gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti hanno agganciato i rossoneri al secondo posto in classifica grazie al blitz vincente di Elmas che proietta i partenopei all'inseguimento della capolista Inter distante quattro punti.

Momento complicato per lo Spezia: due punti nelle ultime cinque giornate e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Nell'ultima giornata la truppa Thiago Motta ha pareggiato 1-1 al Picco contro l'Empoli.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SPEZIA

Napoli-Spezia si disputerà mercoledì 22 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-SPEZIA IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva il match di Napoli. Diverse le possibilità per gli abbonati: scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad una console come PlayStation o Xbox, ad un TIMVISION BOX, o attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

DAZN consentirà la trasmissione del match anche in diretta streaming: se si accede tramite pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al portale di riferimento. Se si effettua l'accesso con smartphone o tablet basterà scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS o Android.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra campani e liguri verrà raccontata dalla voce di Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Marco Parolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SPEZIA

Spalletti ritrova Insigne e Mario Rui, con il portoghese che potrebbe partire dall'inizio nella linea a quattro completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. In mediana ancora Lobotka al fianco di Anguissa. In attacco potrebbe rivedersi Mertens sorretto da Politano, Zielinski e Elmas.

Spezia con il tridente Strelec-Manaj-Gyasi. A centrocampo Maggiore sarà il play, con Kovalenko e Bastoni interni. In difesa Erlic-Nikolaou centrali con Amian e Reca terzini. In porta Provedel.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Strelec, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.