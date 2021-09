Secondo turno di Europa League per il Napoli. Al 'Maradona' arriva lo Spartak Mosca. Tutte le info su dove vedere il match in tv e in streaming.

Dopo il perentorio 6 su 6 alla voce vittorie in campionato, il Napoli cerca il primo acuto europeo. Allo Stadio 'Maradona' arriva lo Spartak Mosca per la sfida che vale il secondo turno della fase a gironi di Europa League.

Nel match inaugurale del raggruppamento, gli uomini di Luciano Spalletti hanno strappato un punto prezioso sul campo del Leicester, andando sotto 2-0 ma rimontando grazie alla doppietta di Osimhen.

I russi hanno invece debuttato con una sconfitta perdendo 1-0 in casa contro il Legia Varsavia.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SPARTAK MOSCA

Napoli-Spartak Mosca si giocherà giovedì 30 settembre 2021 allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-SPARTAK MOSCA IN TV E STREAMING

Napoli-Spartak Mosca verrà trasmessa in diretta tv da DAZN: sarà sufficiente scaricare la relativa app su una moderna smart tv, oppure collegerare la propria tv ad una console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). In alternativa anche attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La sfida europea del Napoli verrà trasmessa anche su Sky e i canali di riferimento sui quali seguire il match saranno: Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Napoli-Spartak Mosca anche in diretta streaming attraverso Sky Go, scaricando la relativa app su smartphone o tablet, o in alternativa su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, che vi permetterà di assistere alla diretta del match dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi a raccontare Napoli-Spartak Mosca. Su Sky telecronaca di Paolo Ciarravano, coadiuvato da Lorenzo Minotti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPARTAK MOSCA

Spalletti potrebbe attuare qualche rotazione all'interno dell'undici titolare: si parte dalle certezze con Osimhen e Insigne che giocheranno dal primo minuto. Insieme a loro ci saranno Politano e Lozano. A centrocampo Elmas affiancherà Anguissa. In difesa rientra Manolas al fianco di Koulibaly con Malcuit e Di Lorenzo terzini. Tra i pali si rivede Meret.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zovnin, Ayrton; Larsson, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.