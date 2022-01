Impegno casalingo per il Napoli nella 20esima giornata di Serie A, la prima del 2022: al 'Maradona' arriva la Sampdoria di Roberto D'Aversa.

Guarda Napoli-Sampdoria solo su DAZN. Attiva ora

Gli azzurri nonostante diverse situazioni al limite ha conquistato un pari esterno contro la Juventus: in goal Dries Mertens, per un'ottima gara complessiva.

I blucerchiati, invece, sono reduci dalla sconfitta interna contro il Cagliari, che ha frenato una striscia di 3 risultati utili consecutivi: a nulla è servita la rete del vantaggio di Manolo Gabbiadini.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria, match valido per la ventunesima giornata di Serie A, si giocherà nel pomeriggio di domenica 9 gennaio 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il calcio della sfida è in programma alle ore 16.30.

DOVE VEDERE NAPOLI-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Sarà possibile assistere Napoli-Sampdoria in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita avendo acquistato i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A.

Napoli-Sampdoria sarà inoltre visibile in diretta streaming sempre su DAZN, e sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento. Basterà accedere al sito della piattaforma oppure scaricare l'app.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca curata da Ricky Buscaglia, commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SAMPDORIA

Tante le assenze in casa Napoli, alcune delle quali da valutare in ottica Covid: in porta confermato Ospina, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam in difesa. Mediana che potrebbe tornare a tre col rientro di Elmas, insieme a Zielinski e uno tra Demme e Lobotka. Tridente composto da Politano, Mertens e Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

D'Aversa dovrà fare a meno di Candreva, espulso nel finale della sfida contro il Cagliari: da valutare le condizioni degli assenti, tra cui Augello, positivo al Covid. Audero in porta, con Bereszynski, Yoshida, Chabot e Murru: a centrocampo potrebbe andare Yepes insieme a Ekdal e Thorsby, con Gabbiadini alle spalle di Caputo e Quagliarella.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Yepes, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo, Quagliarella.