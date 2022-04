Il Napoli continua a lottare con Milan e Inter per lo Scudetto e deve rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta subita internamente contro la Fiorentina.

La Roma è invece reduce dall'impegno infrasettimanale contro il Bodo/Glimt in Conference League, mentre in campionato deve difendere il quinto posto dagli assalti di Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Spalletti ritrova il suo passato, dopo la sua doppia esperienza in giallorosso tra il 2005 e il 2017, e proprio contro la Roma potrebbe trovare tre punti cruciali per corsa al tricolore.

All'andata terminò 0-0, con la squadra di Mourinho che pose fine alla striscia di vittorie consecutive di inizio campionato registrata dagli azzurri.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ROMA

La gara tra Napoli e Roma si giocherà lunedì 19 aprile 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 19:00

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla si può scaricare l'app della piattaforma su una smart tv di ultima generazione, console e tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM Vision Box.

La diretta streaming invece è fruibile sul sito della piattaforma da dispositivo fisso e sull'app su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham. All Mourinho.