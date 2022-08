Dove vedere NapolI-Monza in tv e streaming

I partenopei all'esordio stagionale al Maradona contro la squadra di Stroppa. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La partita tra Napoli e Monza è una delle quattro gare della domenica valide per la seconda giornata di Serie A.

I partenopei arrivano all'appuntamento carichi dopo la convincente vittoria per 5-2 ottenuta all'esordio stagionale in casa del Verona e vanno a caccia del bis, stavolta davanti al proprio pubblico.

I brianzoli invece devono smaltire la delusione ricevuta dalla prima sconfitta della loro storia in Serie A per mano del Torino, uscito vincitore per 2-1.

Pur avendo esordito nella massima serie in questa stagione, il Monza ha già affrontato il Napoli varie volte nella sua storia. L'ultimo confronto tra le due formazioni risale alla stagione 1999/2000 quando entrambe erano in Serie B. La sfida è terminata in parità, con due goal per parte.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-MONZA

L’incontro si disputerà domenica 21 agosto 2022. Le due squadre saranno in campo alle 30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

A trasmettere in esclusiva Napoli-Monza sarà DAZN. Per vederla si può ricorrere a una smart tv di ultima generazione collegandosi all'app della piattaforma, oppure utilizzare un dispositivo come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, PlayStation o Xbox.

La gara è disponibile alla visione anche in streaming, accedendo al sito internet ufficiale di DAZN da pc fisso o accedendo all'app da smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Riccardo Mancini e Alessandro Budel a raccontare le azioni dell'incontro, rispettivamente come prima voce e come commentatore tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

Spalletti potrebbe confermare la formazione che ha convinto nell'esordio a Verona, schierando ancora il tridente offensivo con Osimhen, Lozano e Kvaratskhelia. Meret ancora tra i pali, mentre in difesa la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. In mezzo al campo Zielinski, Lobotka e Anguissa.

Stroppa potrà nuovamente disporre di Machin, che ha scontato la squalifica. Il tecnico dei biancorossi punta ancora sul 3-5-2 con il possibile esordio di Cragno in porta, Marlon, Pablo Mari e Carboni in difesa. Birindelli e D'Alessandro esterni di centrocampo, con Sensi, Filippo Ranocchia e Valoti in mezzo. Davanti la coppia Caprari-Petagna.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari.