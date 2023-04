Napoli e Milan si giocano l'accesso alle semifinali di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

La notte della verità. Napoli e Milan si ritrovano di fronte per la terza volta in un aprile infuocato e questa volta si giocano l'accesso alle semifinali di Champions League. Chi passa può continuare a sognare in grande, chi perde vede interrompersi il proprio percorso europeo.

Si riparte dall'1-0 conquistato all'andata dal Milan, vincente a San Siro grazie a un goal di Ismael Bennacer a pochi minuti dall'intervallo. Gara combattuta, tesa, vibrante, con il Napoli più volte vicino prima al vantaggio e poi al pareggio e frenato nel finale da un super Maignan.

Il Napoli dovrà vincere con almeno due reti di scarto per approdare alle semifinali di Champions League. Al Milan basta invece il pareggio, oltre naturalmente a un'altra vittoria. Con un successo azzurro con una rete di scarto, con qualsiasi risultato, si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore: anche in questa stagione, infatti, in Champions le reti realizzate in trasferta non hanno valore doppio.

Per il Napoli si tratterebbe della prima semifinale di Champions League della propria storia. Il Milan vi tornerebbe invece dopo 16 anni: l'ultima volta è infatti datata 2007.

Di seguito tutte le informazioni su Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League: dalla diretta tv alla diretta streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-MILAN

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan si giocherà nella serata di martedì 18 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il calcio d'inizio del match tra la formazione azzurra e quella rossonera sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Mediaset, in particolare su Canale 5. L'alternativa per gli abbonati a Sky è vedere la partita sul satellite, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 251.

Napoli-Milan sarà visibile anche in diretta streaming, sul sito di Sportmediaset o su Mediaset Infinity, in entrambi i casi gratuitamente. Gli abbonati a Sky potranno invece utilizzare l'app SkyGo senza costi aggiuntivi. In entrambi i casi la gara sarà visibile su tutti i dispositivi mobili.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Mediaset la coppia di telecronisti sarà composta da Massimo Callegari e Massimo Paganin. Gara che, su Sky, sarà invece raccontata da Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Napoli-Milan anche su GOAL: grazie alla nostra diretta scritta, potrete infatti essere sicuri di non perdervi neppure un'azione saliente della sfida tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di Stefano Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Il Napoli recupera Osimhen, tornato a pieno regime agli ordini di Spalletti dopo aver saltato la gara d'andata. Saranno però assenti per squalifica sia Anguissa che Kim, il primo espulso e il secondo ammonito a San Siro: in mezzo al campo giocheranno dunque Ndombele o Elmas, in difesa Juan Jesus accanto a Rrahmani. Solito ballottaggio Mario Rui-Olivera.

Milan in campo con la medesima formazione vista nella partita d'andata, dunque con Krunic partner di Tonali davanti alla difesa e Bennacer posizionato qualche metro più avanti. Ancora Kjaer titolare assieme a Tomori. Sulla destra Brahim Diaz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leão; Giroud. All. Pioli