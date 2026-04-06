Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match al Maradona nella serata di Pasquetta. Il Napoli di Antonio Conte ospita il Milan di Max Allegri in una sfida che può valere il titolo di inseguitrice dell’Inter nel rush finale di questo campionato.

Napoli che è risalito spedito nelle ultime settimane, approfittando del rallentamento delle milanesi: in caso di vittoria azzurra, sarebbe sorpasso sul Diavolo al secondo posto.

Dal canto suo, però, Allegri vuol continuare nel trend che lo ha visto giocar bene quasi tutti i big match di quest’annata, senza smettere di credere allo Scudetto.

Arbitra Daniele Doveri, al VAR ci sarà Mariani di Aprilia.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Napoli-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Napoli e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Napoli-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

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La gara fra Napoli e Milan, valida per la giornata numero 31 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 6 aprile, allo stadio Diego Armando Maradona, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Napoli

Conte non avrà a disposizione Hojlund, fermato da un virus intestinale, e Lukaku, che è stato messo fuori rosa dopo le note polemiche legate alla sua permanenza in Belgio: pronto Alisson Santos, in vantaggio su Giovane. Azzurri senza anche Di Lorenzo, Neres, Vergara e Rrahmani: in difesa Juan Jesus più di Beukema, mentre in mezzo al campo toccherà ad Anguissa con Lobotka. A destra Gutierrez potrebbe spuntarla su Politano.

Notizie sul Milan

Subito risolto il piccolo problema accusato da Rabiot, Leao ha recuperato ma partirà dalla panchina. Fuori anche Pulisic? Si va verso il tandem Fullkrug-Nkunku. Convocato Loftus-Cheek, sebbene dal primo minuto toccherà a Fofana. In difesa De Winter in mezzo a Pavlovic e Tomori.

Formazioni ufficiali Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri.

Forma

Buon periodo per entrambe prima della sosta: Napoli protagonista di una striscia aperta da 4 vittorie consecutive, mentre il Milan, nello stesso periodo, ha perso solo con la Lazio, battendo invece, Cremonese, Inter e Torino.

Partite tra le due squadre

Terza sfida stagionale fra Conte e Allegri: oltre al 2-1 di San Siro dell’andata, Milan e Napoli si sono affrontate anche in Supercoppa con successo per 2-0 degli azzurri. I rossoneri non vincono in Campania dal 6 marzo del 2022.

Classifica

Milan e Napoli sono sul podio della Serie A: rossoneri secondi a quota 63, gli azzurri inseguono un gradino e un punto in meno.