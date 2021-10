Terza gara di Europa League per il Napoli, al Maradona arriva il Legia: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Un pareggio e una sconfitta nelle prime due gare di Europa League. Ora il Napoli se la vedrà con la capolista a sorpresa del proprio gruppo, il Legia Varsavia. Per gli azzurri match fondamentale, considerando l'attuale terzo posto nel raggruppamento C.

Il Legia Varsavia ha conquistato entrambe le prime due gare, con lo Spartak Mosca secondo a tre punti dopo il successo contro lo stesso Napoli. Chiude il Leicester, con un pari e un k.o come la truppa Spalletti: le due favorite del girone sono invece le ultime.

Il Napoli ha iniziato al top il campionato di Serie A, diventando già dalle prime otto gare una delle squadre più temibili del torneo 2021/2022, ma Il Legia Varsavia non è da meno: 22 punti nei primi 11 match e sfida al Lech Poznan per conquistare lo scudetto polacco.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

La sfida di Europa League tra il Napoli e il Legia Varsavia si giocherà giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21: appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona della città partenopea.

DOVE VEDERE NAPOLI-LEGIA VARSAVIA IN TV E STREAMING

Il match tra Napoli e Legia Varsavia sarà disponibile anche in streaming su DAZN: per tutti gli abbonati basterà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Napoli-Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, canale 8, o in alternativa da Sky, su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite),.

Per quanto riguarda la diretta streaming di Napoli-Legia Varsavia, la doppia alternativa è collegarsi al sito di DAZN da pc o scaricare l'app su smartphone o tablet. Anche Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) porterà alla visione della gara in diretta streaming, scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, così come il sito di TV8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LEGIA VARSAVIA

La telecronaca di Napoli contro Legia Varsavia è affidata a Stefano Borghi per quanto riguarda DAZN: al suo fianco Simone Tiribocchi. Non ancora comunicati telecronista e seconda voce di TV8 e Sky.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.