Quattordicesima giornata in Serie A, con una sfida dal sapore romantico e nostalgico: il Napoli di Luciano Spalletti ospita al "Maradona" la Lazio del grande ex Maurizio Sarri per una gara che può voler dire "riscatto".

Il Napoli è reduce da due KO consecutivi tra Serie A e Europa League: a San Siro gli azzurri di Luciano Spalletti hanno perso contro l'Inter in campionato, mentre in ambito europeo sconfitta con tante polemiche per il Napoli a Mosca, contro lo Spartak.

Per la Lazio, invece, la settimana ha portato in dote la qualificazione in Europa League, anche se sarà ancora da stabilire se al secondo o al primo posto: lo 0-3 contro la Lokomotiv ha comunque cancellato il deludente 0-2 subito in casa dalla Juventus incassato sabato.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-LAZIO

La gara tra Napoli e Lazio, in programma domenica 28 novembre, verrà disputata allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. Fischio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-LAZIO IN TV E STREAMING

La gara tra Napoli e Lazio sarà visibile in diretta TV su DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV, oppure collegare la TV a un TIMVISION BOX, a una console come Xbox o Playstation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'articolo prosegue qui sotto

In streaming lasfida Napoli-Lazio potrà essere seguita sull'app o sul sito di DAZN, da dispositivi mobili o da PC: basterà, anche in questo caso, aver sottoscritto l'abbonamento dedicato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti che racconteranno Napoli-Lazio su DAZN saranno Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Petagna, Mertens.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.