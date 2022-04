Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

Gli azzurri per proseguire la propria rincorsa al Milan capolista, i viola per iscriversi di prepotenza alla bagarre europea: tra i match più attesi del 32° turno di Serie A c'è ovviamente Napoli-Fiorentina.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-FIORNETINA

Napoli-Fiorentina verrà disputata domenica 10 aprile 2022 allo Stadio 'Maradona' di Napoli. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Fiorentina sarà visibile in diretta TV su DAZN, app scaricabile sulle Smart TV di ultima generazione e sulle console da gioco come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). L'app è scaricabile e utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Sempre su DAZN si potrà seguire la partita in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale da pc o notebook o scaricando l'app su dispositivi come smartphon e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Napoli-Fiorentina sarà affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.