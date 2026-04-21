Dove vedere Napoli-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Sarà una sfida che metterà in palio punti pesanti, quella che nel trentaquattresimo turno di Serie A vedrà opposte il Napoli e la Cremonese.

All'appuntamento si presenteranno due squadre con obiettivi diversi, ma con la stessa necessità di fare bottino pieno. I partenopei infatti sono chiamati a ripartire dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio per blindare la loro posizione in quelle zone che valgono una qualificazione alla prossima Champions League, mentre i grigiorossi sono impegnati nella lotta per non retrocedere ed occupano attualmente il terzultimo posto in classifica a pari punti con il Lecce.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Cremonese: da come seguire la partita in diretta televisiva e streaming alle tutte le notizie relative alle formazioni.

Come guardare Napoli-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Cremonese, sfida valida per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A, verrà proposta in esclusiva da DAZN. La gara sarà visibile anche su u DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) da chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky e attiverà Zona DAZN.

Come di consueto, sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming sul sito di DAZN, utilizzando l'apposita app per dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

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Napoli-Udinese si giocherà venerdì 24 aprile 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 20,45.

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

Probabili formazioni Napoli - Cremonese Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore M. Giampaolo

Probabili formazioni Napoli-Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica