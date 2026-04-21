Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoCremonese
Guarda su DAZN
Leonardo Gualano

Dove vedere Napoli-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Napoli vs Cremonese
Napoli
Cremonese

Il Napoli ospita la Cremonese nel 34° turno di Serie A: tutte le info sul match, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà una sfida che metterà in palio punti pesanti, quella che nel trentaquattresimo turno di Serie A vedrà opposte il Napoli e la Cremonese.

All'appuntamento si presenteranno due squadre con obiettivi diversi, ma con la stessa necessità di fare bottino pieno. I partenopei infatti sono chiamati a ripartire dopo la sconfitta interna patita contro la Lazio per blindare la loro posizione in quelle zone che valgono una qualificazione alla prossima Champions League, mentre i grigiorossi sono impegnati nella lotta per non retrocedere ed occupano attualmente il terzultimo posto in classifica a pari punti con il Lecce.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Cremonese: da come seguire la partita in diretta televisiva e streaming alle tutte le notizie relative alle formazioni. 

Come guardare Napoli-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Cremonese crest
Cremonese
CRE

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Napoli-Cremonese, sfida valida per il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A, verrà proposta in esclusiva da DAZN. La gara sarà visibile anche su u DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) da chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky e attiverà Zona DAZN.

Come di consueto, sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming sul sito di DAZN, utilizzando l'apposita app per dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Cremonese: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli-Udinese si giocherà venerdì 24 aprile 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il calcio d'inizio è stato programmato alle ore 20,45. 

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

Probabili formazioni Napoli - Cremonese

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Giampaolo

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Napoli-Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo. 

Forma

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

NAP

Ultime 5 partite

CRE

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

12

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità