Il Napoli capolista ospita l'Atalanta in uno dei big match della sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti vuole ripartire al Maradona dopo essere stata bloccata in rimonta sul campo del Sassuolo, mentre i nerazzurri dopo la Juventus vogliono far cadere un'altra big in trasferta.

L'Atalanta è attualmente la formazione più in palla del campionato, se è vero che ha conquistato 12 punti sugli ultimi 12 disponibili, tornando prepotentemente nelle primissime posizioni della classifica. Il Napoli, invece, ha racimolato appena 4 punti nelle ultime 4 giornate, con una sola vittoria (il 4-0 alla Lazio), un paio di pareggi e la sconfitta contro l'Inter.

Il tutto a pochi giorni dai rispettivi impegni in Champions ed Europa League, con l'Atalanta ancora in gioco per il passaggio agli ottavi di finale e il Napoli chiamato al tutto per tutto contro il Leicester.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ATALANTA

La partita tra Napoli e Atalanta si giocherà sabato 4 dicembre allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. Calcio d'inizio previsto per le 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-ATALANTA IN TV E STREAMING

Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta TV su DAZN: sarà sufficiente aver sottoscritto l'abbonamento e scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV, oppure collegare la TV a un TIMVISION BOX, a una console come Xbox o Playstation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa si può seguire sul sito di DAZN o sulle applicazioni destinate a smartphone e tablet.

La gara sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numeri 201, 202 e 251)

In streaming invece si potrà seguire la sfida attraverso i servizi di DAZN e Sky Go: sarà sufficiente collegarsi ai portali di riferimento tramite pc o notebook, oppure scaricare le rispettive app su smartphone e tablet. Infine c'è l'alternativa NOW, servizio streaming di Sky accessibile acquistando il pacchetto 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Napoli-Atalanta è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo. Sky non ha ancora comunicato il telecronista e la seconda voce del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-ATALANTA

Scelte obbligate per Spalletti, privo per diversi mesi di Osimhen e costretto forse a fare a meno anche di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, tutti usciti per infortunio contro il Sassuolo. In difesa può quindi toccare a Juan Jesus, a centrocampo si candida Demme, mentre in attacco Elmas può agire come esterno sinistro. Dubbio Politano-Lozano.

Gasperini risponde con Toloi, Demiral e Palomino in difesa davanti a Musso. Freuler e De Roon nel cerchio del centrocampo con Maehle e Zappacosta (quest'ultimo dovrebbe tornare al posto di Hateboer) ai lati. Uno tra Ilicic e Malinovskyi con Pasalic a sostegno di Zapata in attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.