Dove vedere Monopoli-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Uno dei posticipi della 22^ giornata sarà quello fra ilSi affrontano la sesta forza del girone e la co-capolista del campionato: aria di puro big match per pugliesi ed etnei, che hanno bisogno dei tre punti per continuare a inseguire i rispettivi obiettivi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Monopoli-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Monopoli-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Monopoli-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Monopoli-Catania: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Monopoli e Catania, valida per la 22^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi si giocherà domenica 18 gennaio, allo stadio Vito Simone Veneziani, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie su Monopoli-Catania

Probabile formazione Monopoli (3-5-2): Albertazzi; Ronco, Angileri, Piccinini; Valenti, Calcagni, Greco, Battocchio, Imputato; Fall, Tirelli. All. Colombo.

Notizie su Monopoli-Catania

Probabile formazione Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Caturano. All. Toscano

Forma

Gran momento per il Monopoli: tre vittorie consecutive per i pugliesi, che hanno spiccato il volo verso l'altissima classifica. Il Catania, invece, è imbattuto da 7 turni, con 5 vittorie e 2 pari.

Partite tra le due squadre

Gara d'andata con netto successo etneo al Massimino: 4-0 e terza affermazione consecutiva del Catania nei confronti del Monopoli. Ultimo sorriso biancoverde datato 22 dicembre 2021: 0-2 al Massimino.

Classifica

Monopoli sesto in classifica a quota 33 punti. Solo dodici separano la formazione pugliese dal Catania, co-capolista del girone C a quota 45 insieme al Benevento.