Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ultima giornata della fase a gironi di questa Champions League, con la Juventus che, grazie ai successi contro Bodo/Glimt, Pafos e Benfica, si è già assicurata il passaggio del turno tramite i playoff.

Tuttavia, i bianconeri possono ancora sperare - seppur con possibilità molto ridotte - in un accesso diretto agli ottavi di finale, a condizione di ottenere una vittoria in Francia contro il Monaco.

I padroni di casa, guidati da Sebastien Pocognoli, si giocano invece l’accesso al turno successivo in quest’ultima sfida e faranno di tutto per evitare la sconfitta.

Come guardare Monaco-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Monaco-Juventus si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara che verrà trasmessa da Prime Video).

Per guardare Monaco-Juventus live il su NOW, Sky e Sky Go il canale di riferimento sarà il 252 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN

Monaco-Juventus: ora di inizio

Champions League - Champions League Stade Louis II, Monaco

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Monaco-Juventus di Champions League, valida per l'ottavo e ultimo turno della fase a campionato di questa Champions League, si gioca mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Le probabili formazioni di Monaco-Juventus

MONACO(4-2-3-1): Kohn; Ouattara, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Ilenikhena, Golovin; Balogun. All. Pocognoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Forma

Il Monaco arriva da un pesante ko in Champions League contro il Real Madrid, sconfitto 6-1 al Bernabeu. In generale, però, i francesi hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e in campionato occupano il decimo posto, a 12 punti dalla zona qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus, invece, sta vivendo un ottimo periodo di forma: quattro successi con altrettanti clean sheet nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con l’unica sconfitta registrata nella trasferta di Serie A contro il Cagliari dello scorso 17 gennaio.

Partite tra le due squadre

Il Monaco ha ottenuto solo una vittoria nelle sei sfide giocate contro la Juventus nelle competizioni europee, con un pareggio e quattro successi bianconeri. L’ultimo precedente risale addirittura alla semifinale di Champions League 2016/17, quando la Vecchia Signora si impose 2-0 in Francia e vinse 2-1 anche al ritorno in casa.

Classifica

In quest’ultimo turno si deciderà il futuro europeo di entrambe le squadre: il Monaco, attualmente 21° con 9 punti, ha urgente bisogno di fare punti per accedere ai playoff di Champions League. La Juventus, invece, con una vittoria potrebbe continuare a sperare in una qualificazione diretta agli ottavi, anche se tutto dipenderà dai risultati delle squadre che la precedono in classifica.