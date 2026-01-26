Goal.com
Champions League
team-logoMonaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoJuventus
Michael Baldoin

Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Monaco-Juventus, dove vederla in tv e streaming? I canali per l'ottava giornata di Champions League, non ci sarà la visione gratis e in chiaro per tutti ma solamente in abbonamento.

Ultima giornata della fase a gironi di questa Champions League, con la Juventus che, grazie ai successi contro Bodo/Glimt, Pafos e Benfica, si è già assicurata il passaggio del turno tramite i playoff.

Tuttavia, i bianconeri possono ancora sperare - seppur con possibilità molto ridotte - in un accesso diretto agli ottavi di finale, a condizione di ottenere una vittoria in Francia contro il Monaco.

I padroni di casa, guidati da Sebastien Pocognoli, si giocano invece l’accesso al turno successivo in quest’ultima sfida e faranno di tutto per evitare la sconfitta.

Come guardare Monaco-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV

Monaco-Juventus si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara che verrà trasmessa da Prime Video).

Per guardare Monaco-Juventus live il su NOW, Sky e Sky Go il canale di riferimento sarà il 252 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Monaco-Juventus: ora di inizio

crest
Champions League - Champions League
Stade Louis II, Monaco

Monaco-Juventus di Champions League, valida per l'ottavo e ultimo turno della fase a campionato di questa Champions League, si gioca mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Monaco - Juventus

MonacoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

3-4-2-1

Home team crestJUV
16
P. Koehn
2
Vanderson
13
C. Mawissa
5
T. Kehrer
12
C. Henrique
31
A. Fati
6
D. Zakaria
11
M. Akliouche
10
A. Golovin
4
J. Teze
9
F. Balogun
16
M. Di Gregorio
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
3
G. Bremer
27
A. Cambiaso
22
W. McKennie
5
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
7
C. Conceicao
10
K. Yildiz
30
J. David

3-4-2-1

JUVAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Pocognoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Le probabili formazioni di Monaco-Juventus 

MONACO(4-2-3-1): Kohn; Ouattara, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Ilenikhena, Golovin; Balogun. All. Pocognoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Forma

ASM
-Forma

Goal segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
13/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Il Monaco arriva da un pesante ko in Champions League contro il Real Madrid, sconfitto 6-1 al Bernabeu. In generale, però, i francesi hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e in campionato occupano il decimo posto, a 12 punti dalla zona qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus, invece, sta vivendo un ottimo periodo di forma: quattro successi con altrettanti clean sheet nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con l’unica sconfitta registrata nella trasferta di Serie A contro il Cagliari dello scorso 17 gennaio.

Partite tra le due squadre

ASM

Ultime 5 partite

JUV

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

2

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Monaco ha ottenuto solo una vittoria nelle sei sfide giocate contro la Juventus nelle competizioni europee, con un pareggio e quattro successi bianconeri. L’ultimo precedente risale addirittura alla semifinale di Champions League 2016/17, quando la Vecchia Signora si impose 2-0 in Francia e vinse 2-1 anche al ritorno in casa.

Classifica

In quest’ultimo turno si deciderà il futuro europeo di entrambe le squadre: il Monaco, attualmente 21° con 9 punti, ha urgente bisogno di fare punti per accedere ai playoff di Champions League. La Juventus, invece, con una vittoria potrebbe continuare a sperare in una qualificazione diretta agli ottavi, anche se tutto dipenderà dai risultati delle squadre che la precedono in classifica.

