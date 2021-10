Il Milan ospita il Verona per l'ottava giornata di Serie A. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

Ritorna il campionato di Serie A dopo la sosta dedicata alle Nazionali. L'ottavo turno offre in calendario la sfida tra Milan e Verona.

I rossoneri, dopo la prova di forza in casa dell'Atalanta, vogliono proseguire la propria corsa all'inseguimento della capolista Napoli. Per Stefano Pioli, nel mirino, c'è il quarto successo consecutivo.

Momento di piena salute anche per la formazione scaligera che, con Igor Tudor al timone, ha cambiato passo: il Verona è imbattuto da quattro partite, frutto di due vittorie e due pareggi. Nell'ultima uscita Simeone e compagni hanno steso lo Spezia con un secco 4-0.

QUANDO SI GIOCA MILAN-VERONA

Milan-Verona si giocherà sabato 16 ottobre allo Stadio San Siro di Milano. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-VERONA IN TV E STREAMING

Il match tra Milan e Verona verrà trasmesso in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno assister al match scaricando l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick.

La sfida di San Siro verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche da Sky . I canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere il match sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite).

Gli abbonati DAZN potranno assistere al match anche in diretta streaming accedendo direttamente al portale tramite pc e notebook, oppure scaricando l'app se si vuole accedere con smartphone e tablet.

I clienti Sky potranno invece usufruire del servizio streaming Sky Go : anche in questo caso basterà collegarsi al portale (tramite pc e notebook) oppure scaricando l'app su tablet e smartphone.

Esiste anche l'alternativa NOW , lo streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' potrete selezionare il match direttamente dal palinsesto.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Verona sarà affidata, su DAZN , alla voce di Dario Mastroianni, coadiuvato in cabina di commento da Massimo Gobbi.

Per quanto riguarda Sky, il commento sarà affidato al duo formato da Federico Zancan e Luca Marchegiani.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-VERONA

Pioli - che ha perso Maignan tra i pali e Theo Hernandez, positivo al Covid - pronto ad affidare a Rebic le redini dell'attacco nonostante il rientro in gruppo di Giroud, col croato sorretto da Saelemaekers, Diaz e Leao. In mediana Bennacer e Tonali si giocano una maglia, in difesa Calabria è out al pari di Florenzi: Kalulu si prende la fascia destra, mentre sul versante opposto agirà Ballo-Tourè. La coppia centrale sarà formata da Tomori e Kjaer.

Tudor rilancia Veloso in regia visti i guai fisici di Ilic, con Bessa e Tameze in lotta per una chance dal primo minuto. Barak e Caprari a supporto del Cholito Simeone, sugli esterni Faraoni e Lazovic. In porta Montipò, protetto dal trio Dawidowicz-Gunter-Casale (ma occhio a Ceccherini).

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.