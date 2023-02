Il Milan ospita il Tottenham nella gara d'andata degli ottavi di Champions League: le info su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Milan e Tottenham si sfidano nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri si ripresentano all'appuntamento con gli ottavi di finale della massima competizione europea nove anni dopo l'ultima volta, nella stagione 2013/14. Il Diavolo ha chiuso la fase a gironi al secondo posto nel gruppo E chiudendo alle spalle del Chelsea con 10 punti, frutto delle due vittorie contro la Dinamo Zagabria e dei quattro punti totalizzati contro il Salisburgo, oltre alle due sconfitte incassate contro i Blues.

I londinesi, invece, hanno chiuso al primo posto nel girone D, uno dei raggruppamenti più livellati di questa prima fase del torneo. Gli Spurs guidati da Antonio Conte ha chiuso a quota 11, mettendosi alle spalle nell'ordine Eintracht Francoforte, Sporting e Marsiglia.

L'ultimo confronto tra Milan e Tottenham in Champions League risale agli ottavi di finale della Champions 2010/11. Lo 0-1 di Milano e lo 0-0 di Londra qualificarono gli inglesi.

ORARIO MILAN-TOTTENHAM

Milan-Tottenham si giocherà martedì 14 febbraio a San Siro. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

La sfida tra Milan e Tottenham verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Match visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

Milan-Tottenham sarà visibile anche in diretta streaming gratuita sia su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset. Per quanto riguarda Sky, gli abbonati potranno affidarsi al servizio Sky Go scaricando l'app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook.

Infine c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile accedere alla diretta della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Né Mediaset né Sky hanno ancora comunicato i nomi dei telecronisti e delle seconde voci a cui verrà affidato il commento tecnico del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Milan-Tottenham sarà disponibile anche sul sito di GOAL. Basterà collegarsi al portale per seguire la diretta testuale del confronto di San Siro, ricevendo aggiornamenti in tempo reale sull'andatura del match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TOTTENHAM

Pioli si affida a Giroud e Leao, pronti ad essere innescati da Brahim Diaz. Linea a quattro in mezzo al campo con Tonali e Krunic al centro, Saelemaekers e Theo Hernandez i riferimenti laterali. A protezione di Tatarusanu ci sarà ancora la difesa a tre formata da Kalulu, Kjaer e Thiaw.

Gli Spurs sulle note del 3-4-3 con Conte a varare il tridente pesante composto da Kulusevski e Son ai lati di Kane. In mediana Hojbjerg a braccetto con l'ex juventino Bentancur, mentre a destra agirà l'ultimo acquisto Pedro Porro con l'ex Inter Perisic sul lato mancino. Tra i pali Forster sostituisce l'infortunato Lloris. In difesa Romero, Dier e Davies.

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. All. Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.