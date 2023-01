Milan e Roma a confronto nella diciassettesima giornata di Serie A: ecco le indicazioni su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Milan sfida la Roma nel diciassettesimo turno del campionato 2022/23 di Serie A.

Sia rossoneri che giallorossi sono reduci dal successo nella prima gara del 2023, in entrambi i casi di misura. Il team Pioli ha avuto la meglio sulla Salernitana per 2-1 grazie alle reti di Leao e Tonali. A nulla, invece, è valso il guizzo campano di Bonazzoli.

La squadra di Mourinho, poche ore più tardi, ha superato il Bologna 1-0: decisivo nella fattispecie il calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini.

Nelle ultime stagioni il Milan ha rappresentato un'ostacolo insormontabile per la Roma: in cinque incontri i giallorossi non hanno mai vinto, ottenendo appena un pareggio per 3-3 nell'ottobre del 2020.

QUANDO SI GIOCA MILAN-ROMA

Milan-Roma è in programma domenica 8 gennaio 2023 a San Siro. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E STREAMING

Milan-Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN attraverso l'app che si può scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box

Il match di San Siro sarà visibile anche in diretta streaming sempre grazie all'app di DAZN, disponibile anche su smartphone e tablet, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora comunicato il nome dei telecronisti che racconteranno la sfida tra rossoneri e giallorossi.

IN DIRETTA SU GOAL

Milan-Roma verrà raccontata in tempo reale anche su GOAL attraverso la diretta testuale del match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Pioli dovrebbe confermare l'undici dell'ultima gara, con Giroud davanti a Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Difficile vedere titolare De Ketelaere. Bennacer e Tonali in mediana, con Tatarusanu difeso da Kalulu, Calabria, Tomori e Theo Hernandez.

Da valutare le condizioni di Zaniolo nella Roma, pronto Abraham. Dybala è uscito affaticato dalla sfida contro il Bologna, Mourinho vedrà il da farsi. Pellegrini con Cristante, probabile conferma di Tahirovic. Sulle fasce El Shaarawy e Celik. In porta Rui Patricio, difeso da Mancini, Smalling e Ibanez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Abraham.