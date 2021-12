Dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming

Il Milan per restare aggrappato all'Inter, il Napoli per agganciare proprio il Milan e ritornare al successo: tutto questo e molto altro sarà Milan-Napoli, big match della 18a giornata di Serie A.

Per i rossoneri pari nell'ultimo turno contro l'Udinese alla Dacia Arena: decisiva la rete di Ibrahimovic nel recupero dopo il momentaneo vantaggio di Beto. Milan che con una vittoria andrebbe a -1 dall'Inter.

Per gli azzurri successo che manca in campionato dal 28 novembre, ovvero dal 4-0 alla Lazio: poi un pari con il Sassuolo e le sconfitte contro Atalanta ed Empoli.

Nell'ultimo precedente, datato 14 marzo, vittoria del Napoli di Gattuso grazie alla rete di Matteo Politano al 49'.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

La gara tra Milan e Napoli, in programma domenica 19 dicembre, verrà disputata allo stadio "San Siro" di Milano: il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà visibile in diretta TV su DAZN, app scaricabile sulle moderne Smart TV e sulle console di videogiochi PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), ma utilizzabile anche su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La gara sarà visibile anche in diretta streaming sempre su DAZN, raggiungibile tramite il sito ufficiale dal proprio PC e dall'app dedicata su dispositivi mobili. Basterà inserire le proprie credenziali d'accesso e attivare l'abbonamento dedicato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Napoli sarà affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Pioli ancora con Ibrahimovic unica punta: in porta andrà Maignan, con Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez in difesa. In mediana Tonali e Kessié agiranno dietro a Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers.

Nel Napoli attacco leggero: tra i pali Ospina, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Anguissa e Demme comporranno la linea di centrocampo dietro a Politano, Zielinski ed Elmas. Mertens in avanti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.