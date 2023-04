Milan e Napoli si sfidano nell'andata dei quarti di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

L'ora del grande derby italiano è arrivata. Milan e Napoli si sfidano nell'andata dei quarti di finale di Champions League ben sapendo che una delle due dovrà forzatamente abbandonare la competizione: chi supera la doppia sfida approda in semifinale, mentre la perdente vedrà concludersi il proprio cammino.

Milan e Napoli arrivano al doppio quarto di finale di Champions League sull'onda lunga della sfida andata in scena poco più di una settimana fa e valevole per il campionato: in quell'occasione i rossoneri di Stefano Pioli si sono imposti per 4-0 sugli azzurri di Luciano Spalletti, comunque primissimi in campionato e avviati a gonfie vele verso uno Scudetto che manca da 33 anni.

Il Milan tornerebbe in semifinale di Champions League dopo 16 anni dall'ultima volta, datata 2006/07: in quell'occasione la formazione rossonera, allenata da Carlo Ancelotti, riuscì ad arrivare fino in fondo sconfiggendo il Liverpool nella finale-rivincita di Atene.

Il Napoli, invece, si è qualificato ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella propria storia superando agli ottavi i tedeschi dell'Eintracht Francoforte: approdando in semifinale, dunque, migliorerebbe ulteriormente il proprio ruolino di marcia.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Milan-Napoli di Champions League in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma nella serata di mercoledì 12 aprile 2023. Il calcio d'inizio della grande sfida tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Luciano Spalletti, che si giocherà a San Siro, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva, sia in tv che in streaming, su Amazon Prime Video, la piattaforma che anche per i quarti di finale ha acquisito i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, con l'alternativa di un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi utenti.

Per quanto riguarda la diretta tv, Milan-Napoli sarà visibile scaricando l'app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale, o scaricando l'app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini il telecronista di Milan-Napoli per Amazon Prime Video. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Un'ultima alternativa per seguire Milan-Napoli di Champions League è la diretta scritta di GOAL: dall'annuncio delle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, vi racconteremo azione per azione la grande notte di San Siro, permettendovi di non perdere neppure un episodio di rilievo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Dopo il turnover contro l'Empoli, Pioli torna naturalmente ad affidarsi alla formazione titolare: in attacco rientrano dunque sia Giroud che Leão, affiancati da Brahim Diaz. Quest'ultimo non è ancora al meglio, ma giocherà. Titolare anche Krunic, così come Thiaw al centro della retroguardia al fianco di Tomori.

Il Napoli ha l'enorme punto interrogativo relativo alle condizioni di Osimhen: il centravanti nigeriano non dovrebbe recuperare per la partita d'andata, e così, contando che si è fatto male anche Simeone, il ruolo di punta centrale sarà presumibilmente occupato da Raspadori. Soliti ballottaggi Mario Rui-Olivera e Lozano-Politano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leão; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti