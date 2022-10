Dove vedere Milan-Monza in tv e streaming

Il Milan ospita il Monza in occasione dell'undicesima giornata di Serie A: le info su dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Sfida inedita nell'undicesima giornata di Serie A: il Milan affronta il Monza ritrovando per la prima volta da avversari Silvio Berlusconi e Adriano Galliani - entrambi al timone del Milan per un buon trentennio - e oggi rispettivamente presidente e amministratore delegato del Monza.

Nell'ultima giornata di campionato, i rossoneri hanno strappato un successo importantissimo vincendo 2-1 sul campo del Verona grazie all'autorete di Miguel Veloso e allo squillo da tre punti firmato Tonali.

Grazie a questo successo, i campioni d'Italia salgono al terzo posto in classifica, a meno uno dall'Atalanta e a meno tre dalla capolista Napoli.

Il Monza di Palladino, invece, si è fermato dopo tre vittorie consecutive: i brianzoli hanno rimediato una sconfitta di misura sul campo dell'Empoli, vittorioso grazie al goal di Haas. I biancorossi, dopo dieci giornate in massima serie, sono al quattordicesimo posto in graduatoria con 10 punti conquistati.

QUANDO SI GIOCA MILAN-MONZA

Milan-Monza si giocherà sabato 22 ottobre 2022 a San Siro. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE MILAN-MONZA IN DIRETTA TV E STREAMING

La sfida tra Milan e Monza verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. La relativa app si può scaricare su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox o PlayStation, o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

I clienti DAZN potranno seguire la partita in streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al portale ufficiale effettuando l'accesso tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN il match di San Siro verrà commentato da Stefano Borghi e da Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-MONZA

Giroud guida l'attacco, mentre sulla trequarti si dovrebbe rivedere De Keteleare insieme a Messias e Leao. A centrocampo piena conferma per la coppia Bennacer-Tonali. In difesa Gabbia e Tomori a protezione della porta di Tatarusanu, Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie esterne.

Palladino opta per il 3-5-2 affidandosi a Gytkjaer in attacco. In mediana, Barberis in regia al posto dello squalificato Rovella e assieme a Sensi. Fasce affidate a Ciurria e Carlos Augusto, rispettivamente sui binari di destra e di sinistra. Difesa a tre davanti alla porta di Di Gregorio: Marlon insieme a Marì e Caldirola. Da capire se Izzo potrà recuperare.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All. Palladino.