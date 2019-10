Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming

Il Milan sfida il Lecce nel posticipo domenicale dell'8ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il , passato sotto la guida di Stefano Pioli dopo l'esonero di Marco Giampaolo, riparte dalla sfida interna contro il di Fabio Liverani, posticipo domenicale serale dell'8ª giornata di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I rossoneri sono tredicesimi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte, mentre i salentini occupano il 18° e terzultimo posto a quota 6, con un cammino di 2 vittorie e 5 sconfitte.

Nelle 15 gare fra le due formazioni in Serie A disputate in casa del Diavolo, quest'ultimo conduce con 12 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta: quest'ultima arrivò nella stagione 1997/1998, con l'affermazione dei giallorossi di Prandelli al Meazza per 2-1 sui rossoneri di Fabio Capello.

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore del Milan con 2 reti segnate, entrambe su calcio di rigore, mentre Marco Mancosu è il miglior realizzatore fra i giallorossi con 4 goal. I lombardi vengono da una sconfitta con la e da un successo in rimonta sul , che non ha evitato l'esonero a Giampaolo, i salentini hanno collezionato 2 sconfitte contro e nelle ultime 2 gare giocate.

QUANDO SI GIOCA MILAN-LECCE

Milan-Lecce si giocherà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE IN TV E STREAMING

Il posticipo domenicale Milan-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go: su pc e notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Chi volesse potrà anche guardare Milan-Lecce su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LECCE

Pioli, al debutto sulla panchina del Milan, dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-3. Il tecnico parmense non avrà a disposizione Calabria e Castillejo, entrambi squalificati dopo la gara contro il Genoa. In difesa a destra troverà dunque spazio Conti, con Theo Hernández che dovrebbe essere confermato a sinistra e al centro la coppia centrale composta dal rientrante Musacchio e da Romagnoli. A centrocampo è probabile la conferma di Biglia in regia, mentre ad agire da mezzali dovrebbero essere Kessié e Paquetá. In attacco, infine, potrebbe esserci dal 1' Rebic con Suso e Piatek. Dovrebbero partire dalla panchina Calhanoglu e Leao.

Liverani, rispetto all'ultima uscita a Bergamo contro l'Atalanta, potrebbe operare soltanto dei piccoli ritocchi nel reparto offensivo. Mancosu dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle della coppia composta da Falco e Farias, quest'ultimo in ballottaggio con Babacar. Per il resto è probabile un centrocampo composto da Majer e Petriccione a fianco di Tachtsidis, mentre in difesa i terzini saranno Rispoli e Calderoni, con Lucioni e Rossettini centrali. Fra i pali agirà l'ex rossonero Gabriel.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rebic

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Farias