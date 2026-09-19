Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 20 set 2026 - 14:45 San Siro

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Milan-Lecce: domenica 20 settembre ore 20:45

Il Milan ospita il Lecce a San Siro domenica 20 settembre, nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Per i rossoneri è una partita che non si può sbagliare: dopo due vittorie nelle prime due giornate, il Milan ha raccolto solo pareggi contro Juventus e Lazio, e mercoledì sera ha subito una netta sconfitta in Europa League contro il Benfica.

Ruben Amorim si trova già sotto pressione. Il tecnico portoghese ha pagato cara la scelta di un turnover massiccio contro i lusitani, con la squadra che ha incassato due reti — la prima da Lukebakio nel primo tempo, la seconda da Kaminski nella ripresa — senza mai impensierire il portiere avversario. I fischi di San Siro a fine partita hanno reso ancora più pesante la serata.

Per tentare la svolta, Amorim rilancia Christian Pulisic dal primo minuto: l'americano, finora utilizzato solo a gara in corso, è pronto a prendersi una maglia da titolare. Con lui, spazio anche a Luka Modric in mezzo al campo, in una formazione che punta chiaramente sui big.

Il Lecce arriva a Milano con buone sensazioni dopo aver battuto 3-2 il Monza nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Eusebio Di Francesco ha trovato continuità e si presenta a San Siro con sei punti in classifica, pronta a complicare ulteriormente la serata dei rossoneri.

Con la sosta per le nazionali alle porte, questa è l'ultima occasione per entrambe le squadre di lasciare un segnale prima della pausa. Per il Milan, in particolare, i tre punti sono quasi obbligatori. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Amorim recupera Pulisic e lo schiera titolare per la prima volta in stagione, con il trequartista americano che prende il posto di Loftus-Cheek. La probabile formazione del Milan prevede Maignan in porta, una difesa a tre composta da Gila, De Winter e Pavlovic, con Chukwueze e Moreira sulle fasce. In mezzo al campo Rabiot e Modric, alle spalle di Pulisic e Cisse a supporto di Ramos.

Il Lecce dovrà fare a meno di Geubbels, ancora indisponibile, insieme agli infortunati Gandelman e Berisha. Di Francesco si affida a Stulic come riferimento offensivo, supportato da Monteiro e N'Dri. In mezzo al campo è confermato Coulibaly, grande protagonista contro il Monza, con Ilic e Maleh a completare il terzetto. In difesa Siebert è favorito su Gaspar insiemea Tiago Gabriel.

Stato di forma

Il Milan si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra Serie A ed Europa League. I rossoneri hanno aperto la stagione con successi contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), prima di fermarsi contro Juventus (1-1) e Lazio (2-2). La sconfitta più recente, il 2-0 subito dal Benfica in Europa League, ha segnato il momento più difficile di questo avvio di stagione: sette i gol segnati e sei quelli subiti nelle prime cinque uscite.

Il Lecce ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendo le altre tre. Il 3-2 sul Monza nell'ultimo turno di campionato è stato il risultato più recente, ma in precedenza la squadra pugliese aveva incassato un pesante 0-4 dalla Roma e perso 1-0 contro il Cagliari.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Milan ha dominato la serie con quattro vittorie contro una sola del Lecce. L'ultimo incrocio risale al gennaio 2026, quando i rossoneri si imposero 1-0 a San Siro in campionato. Complessivamente, il Milan ha segnato nove gol e ne ha concessi solo tre in questi cinque confronti, a testimonianza di un netto vantaggio storico recente.

Classifica













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