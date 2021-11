La Serie A si ferma per il derby di Milano tra Milan e Inter, match clou del 12° turno del campionato di Serie A.

I rossoneri sono reduci dal successo di misura sul campo della Roma e occupano la vetta del campionato - a braccetto con il Napoli - dopo aver infilato l'impressionante score di 10 vittorie nelle prime 11 giornate.

I nerazzurri inseguono invece al terzo posto della graduatoria, a sette punti di distacco dal duo di testa. Nell'ultimo turno, la truppa di Simone Inzaghi ha regolato 2-0 l'Udinese.

Nella passata stagione il derby d'andata sorrise alla formazione di Stefano Pioli, capace d'imporsi grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Inutile la rete interista di Lukaku.

Al ritorno, invece, non ci fu proprio storia: 3-0 per l'Inter e sprint decisivo verso lo Scudetto grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e allo squillo finale del belga, quest'anno al Chelsea.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Il derby della 'Madonnina' che vede opposti Milan e Inter si disputerà domenica 7 novembre 2021 a San Siro. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV E STREAMING

Milan-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per assistere al big match di Milano, agli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su una moderna smart tv compatibile. Nel caso in cui non se ne disponga sarà sufficiente collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, oppure ad una console come Xbox e PlayStation. In alternativa si può ricorrere l'utilizzo di un dispositivo Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Attraverso DAZN sarà possibile assistere anche alla diretta streaming del match tra Milan e Inter: sarà sufficiente collegarsi al portale attraverso pc o notebook, oppure scaricare l'app dedicata su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista scelto da DAZN per raccontare Milan-Inter è Pierluigi Pardo. Al suo fianco, nelle vesti di opinionista, ci sarà Francesco Guidolin.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Ibrahimovic torna titolare nel Milan dopo l'iniziale panchina contro il Porto: alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. In difesa riecco Kjaer accanto a Tomori. Sulla destra Calabria dovrebbe recuperare dai problemi avuti in Champions League, sulla sinistra c'è Ballo-Touré al posto dello squalificato Theo Hernandez. Ballottaggio Bennacer-Tonali per far coppia con Kessie.

Coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Dzeko nell'Inter, con Correa e Alexis Sanchez in panchina. Soliti dubbi sulle fasce per Inzaghi, con Darmian e Dimarco in vantaggio su Dumfries e Perisic. In mezzo al campo dovrebbe toccare all'ex Calhanoglu e non a Vidal.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi