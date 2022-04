Due pareggi consecutivi, nessun goal nelle ultime due partite: una frenata che rischia di costare cara al Milan, il cui primo posto è tornato improvvisamente in discussione dopo la risalita dei cugini dell'Inter.

Guarda Milan-Genoa solo su DAZN. Attiva ora

L'occasione di riscatto per i rossoneri nella 33esima giornata di Serie A si chiama Genoa, anch'esso alle prese con una flessione dopo i sette pareggi consecutivi e il successo sul Torino che avevano caratterizzato l'inizio dell'era Blessin: i passi falsi contro Verona e Lazio hanno evidenziato un passo indietro anche per quanto riguarda la tanto elogiata difesa, tornata a subire reti con preoccupante regolarità.

Milan reduce dallo 0-0 di Torino, risultato che non può essere accolto come soddisfacente dalla tifoseria alla luce delle prospettive dorate certificate dalla vetta della classifica a poche giornate dalla fine.

Questo sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre, il secondo in quel di San Siro dove lo scorso 12 gennaio fu il Milan ad avere la meglio: 3-1 dopo i tempi supplementari agli ottavi di Coppa Italia, decisivi Leão e Saelemaekers. All'andata in terra ligure il 'Diavolo' sbrigò la pratica con un comodo 0-3, ma perse Simon Kjaer.

QUANDO SI GIOCA MILAN-GENOA

Milan-Genoa si giocherà venerdì 15 aprile 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21, subito dopo il triplice fischio di Spezia-Inter che aprirà la giornata.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA IN TV E STREAMING

Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN attraverso la app scaricabile su smart tv e sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile anche tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

La suddetta app è disponibile anche per device come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android, mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le proprie credenziali.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

Messias dovrebbe riprendersi il suo posto sulla trequarti a discapito di Saelemaekers, conferma per la coppia Kessié-Tonali se Bennacer non recupera. Scelte obbligate in difesa e in attacco per Pioli. Da valutare Tomori, uscito malconcio dall'Olimpico Grande Torino.

L'articolo prosegue qui sotto

Blessin verso l'inserimento di Sturaro in mediana, con Destro che invece potrebbe scalzare Piccoli al centro dell'attacco. Nessuna sorpresa nella retroguardia a quattro davanti alla porta di Sirigu.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro.