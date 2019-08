Dove vedere Milan-Brescia in tv e streaming

Il Milan di Giampaolo debutta in campionato a 'San Siro' contro il Brescia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il di Giampaolo debutta a 'San Siro' contro il neo-promosso nell'anticipo della seconda giornata di .

I rossoneri, dopo un pre-campionato non troppo brillante, devono riscattare soprattutto la brutta sconfitta subita al debutto sul campo dell' .

Il Brescia, tornato in Serie A dopo otto anni, nella prima giornata invece ha espugnato ma contro il Milan non potrà ancora contare sul grande ex Balotelli causa squalifica.

L'ultimo precedente tra le due squadre al 'Meazza' risale al 4 dicembre 2010, mentre il 16 maggio 2004 proprio un Milan-Brescia fu l'ultima partita della straordinaria carriera di Roberto Baggio al quale il pubblico rossonero tributò una commovente standing-ovation.

QUANDO SI GIOCA MILAN-BRESCIA

Milan-Brescia, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A, si gioca sabato 31 agosto 2019 alle ore 18 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

DOVE VEDERE MILAN-BRESCIA IN TV E STREAMING

Milan-Brescia verrà trasmessa in diretta e in esclusida da DAZN: sarà quindi possibile vedere la gara con le moderne smart oppure collegando la tv di casa a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One X, Xbox One S) o Playstation 4. In alternativa sarà possibile utilizzare Amazon Fire Tv Stick oppure Google Chromecast.

Milan-Brescia inoltre sarà visibile anche in diretta esclusiva su pc, tablet o smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando l'applicazione sui propri dispositivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BRESCIA

Giampaolo potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla prima di Udine con l'inserimento di Bennacer in cabina di regia, con la possibile esclusione di Calhanoglu e la conferma di Borini e Paquetà come mezzali. In attacco Suso e Castillejo a supporto di Piatek.

Corini va verso la conferma in blocco dell'undici che ha espugnato Cagliari, con Ayè-Torregrossa unico dubbio. La regia è affidata al talento di Tonali, ai suoi lati ci saranno ancora Bisoli e Dessena.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.