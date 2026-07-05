Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

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Messico-Inghilterra: data e orario

Il Messico ospita l'Inghilterra negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, con la sfida che si disputerà al Mexico City Stadium in una notte che promette emozioni intense. Javier Aguirre porta i suoi all'appuntamento sull'onda di un percorso netto, mentre Thomas Tuchel deve affrontare le insidie dell'altitudine e di un pubblico caldissimo.

Il Messico ha attraversato la fase a gironi senza concedere un solo gol, chiudendo il Gruppo A al primo posto con tre vittorie consecutive. La squadra di Aguirre ha poi eliminato l'Ecuador con un netto 2-0 negli ottavi di finale, confermando una solidità difensiva che non si vedeva da tempo nella storia del torneo.

L'Inghilterra ha avuto un cammino più travagliato. Dopo un pareggio per 0-0 contro il Ghana nel girone, i Tre Leoni hanno rischiato l'eliminazione contro la RD Congo, prima che Harry Kane firmasse una doppietta nei minuti finali per ribaltare il risultato e chiudere sul 2-1.

L'altitudine di Città del Messico, a oltre 2.200 metri sul livello del mare, è diventata uno dei temi centrali della settimana. Lo stesso Tuchel ha riconosciuto pubblicamente che le condizioni rappresentano una sfida reale per i suoi giocatori, mentre dalle cronache emerge persino la storia dei tifosi messicani che hanno cercato di disturbare il sonno della squadra inglese con tamburi, trombe e fuochi d'artificio fuori dall'hotel.

Declan Rice ha minimizzato le preoccupazioni legate all'atmosfera dell'Azteca, ma le sue condizioni fisiche restano da monitorare dopo l'affaticamento muscolare accusato contro la RD Congo. Sul fronte opposto, il Messico può contare su una rosa in salute e sull'entusiasmo di un intero paese.

Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, le informazioni sui canali disponibili sono riportate di seguito.

Formazioni

Javier Aguirre schiera il Messico con il seguente undici probabile: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones. Non risultano infortuni o squalifiche confermati per El Tri in vista di questa sfida.

Thomas Tuchel dovrebbe rispondere con: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Nessun infortunio o squalifica è stato ufficialmente comunicato per l'Inghilterra, anche se le condizioni di alcuni elementi del reparto difensivo restano da valutare nelle ore precedenti al fischio d'inizio. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso della partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva agli ottavi con cinque vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con 13 gol segnati e appena uno subito. Nell'ultimo impegno, Aguirre ha battuto l'Ecuador 2-0 il 1° luglio. In precedenza, El Tri aveva superato la Cechia 3-0 e la Corea del Sud 1-0 nel girone, oltre ad aver travolto la Serbia 5-1 in amichevole.

L'Inghilterra ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il 2-1 sulla RD Congo del 1° luglio, deciso da Kane. In precedenza, i Tre Leoni avevano battuto Panama 2-0 e Croazia 4-2, con il pareggio per 0-0 contro il Ghana come unico neo. Tuchel ha totalizzato 9 gol segnati e 3 subiti in questo arco di partite.

Precedenti

MEX Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 3 - 1 Messico

Inghilterra 4 - 0 Messico 1 Goal segnati 7 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti disponibili tra le due nazionali coprono due amichevoli, entrambe disputate in Inghilterra. L'incontro più recente risale al 24 maggio 2010, con l'Inghilterra vincente per 3-1. In precedenza, il 25 maggio 2001, i padroni di casa si erano imposti per 4-0. L'Inghilterra ha vinto entrambe le sfide con un punteggio complessivo di 7-1. Questa sfida degli ottavi di finale rappresenta il primo incontro competitivo tra le due squadre nei dati disponibili.

Classifica





Il Messico ha concluso il Gruppo A al primo posto, mentre l'Inghilterra ha chiuso in testa il Gruppo L.





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