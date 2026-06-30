Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

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Come vedere Messico-Ecuador con una VPN

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Messico-Ecuador: data e orario

Il Messico ospita l'Ecuador al Mexico City Stadium in una sfida valevole per il Round of 32 della Coppa del Mondo 2026. I padroni di casa, co-organizzatori del torneo, si presentano all'appuntamento da imbattuti e con la spinta di un intero paese alle spalle.

Javier Aguirre ha costruito una squadra difficile da affrontare: El Tri ha chiuso la fase a gironi con tre vittorie su tre, senza subire un solo gol. Una solidità difensiva impressionante che li ha proiettati tra le migliori squadre del torneo in questa fase.

Il 17enne Gilberto Mora ha già scritto la storia diventando il giocatore più giovane a scendere in campo per il Messico in una partita dei Mondiali. Aguirre potrebbe rilanciarlo dal primo minuto, ma è più probabile che il talento del Tijuana parta dalla panchina.

L'Ecuador di Sebastián Beccacece ha vissuto un girone altalenante: dopo un avvio opaco, con zero gol nelle prime due partite, la Tri ha trovato la scossa nel momento decisivo. La vittoria per 2-1 sulla Germania all'ultima giornata li ha qualificati come migliore terza classificata, in quella che rappresenta solo la seconda volta nella storia del paese che raggiunge la fase a eliminazione diretta.

In settimana è arrivata una notizia che ha scosso lo spogliatoio ecuadoriano: Enner Valencia ha ceduto la fascia di capitano a Moisés Caicedo in una cerimonia interna alla squadra. Il centrocampista del Chelsea guida ora il gruppo in un momento cruciale del torneo.

I vincitori di questa partita sfideranno Inghilterra o DR Congo nel Round of 16. Di seguito, tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Javier Aguirre dovrebbe schierare il Messico con Rangel in porta, una difesa a quattro composta da Vasquez, Sanchez, Gallardo e una linea di centrocampo con Alvarez ed Erik Lira. Alvarado, Gutierrez e Fidalgo agiranno alle spalle di Quinones e Jimenez. Non risultano infortuni o squalifiche per El Tri al momento.

Sul fronte ecuadoriano, Beccacece si affida a Galindez tra i pali, con Ordonez, Pacho, Hincapie e Franco in difesa. Caicedo e Vite formeranno la cerniera di centrocampo, con Yeboah e Angulo sulle fasce a supporto di Plata e Valencia. Anche per l'Ecuador non si registrano assenze certificate. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva alla partita in forma straordinaria: cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, con un bilancio complessivo di 11 gol segnati e 1 subito. Nella fase a gironi ha battuto Sudafrica (2-0), Corea del Sud (1-0) e Cechia (3-0), senza mai concedere un gol agli avversari. Prima del Mondiale, aveva già messo in cascina un netto 5-1 contro la Serbia in amichevole.

L'Ecuador presenta un andamento più discontinuo nelle ultime cinque: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il successo per 2-1 sulla Germania è stato il risultato più recente e il più pesante. In precedenza, i biancorossi avevano pareggiato 0-0 con Curaçao e perso 1-0 contro la Costa d'Avorio. In totale nelle ultime cinque gare hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 3.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale all'ottobre 2025, un'amichevole terminata 1-1. Prima di quello, i due paesi si erano affrontati alla Copa America del luglio 2024, con un altro pareggio per 0-0. Negli ultimi cinque precedenti, il Messico ha vinto due volte, l'Ecuador una, e due partite si sono concluse in parità. L'Ecuador si impose 3-2 nel 2021, mentre il Messico aveva vinto per lo stesso punteggio in una sfida del 2019.

Classifica





Nella fase a gironi, il Messico ha chiuso al primo posto del Gruppo A, mentre l'Ecuador ha terminato terzo nel Gruppo E.





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