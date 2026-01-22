Dove vedere Marsiglia-Lens in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il programma della 19esima giornata di Ligue 1 è arricchito dallo scontro al vertice tra il Marsiglia e il Lens, ovvero la terza contro la prima, con il PSG nel mezzo, distanziate tra loro di 8 punti in classifica.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti sul match: dalle probabili formazioni a dove vederlo in tv e in streaming.

Come guardare Marsiglia-Lens in diretta? Canale TV e diretta streaming

Marsiglia-Lens si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Ligue 1).

Per guardare Marsiglia-Lens live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport).

Marsiglia-Lens: ora di inizio

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Marsiglia-Lens si giocherà sabato 24 gennaio 2026 al Velodrome di Marsiglia. Calcio d'inizio alle ore 21.05.

Notizie sulle squadre e formazioni

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lens

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Medina; Weah, O’Riley, Hojbjerg, Emerson Palmieri; Greenwood, Paixao; Aubameyang.

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica

Il Lens è primo in classifica con 43 punti, a +1 sul PSG. Il Marsiglia è terzo a quota 35.