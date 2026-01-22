Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ligue 1
team-logoMarsiglia
Stade Orange Velodrome
team-logoLens
Michael Di Chiaro

Dove vedere Marsiglia-Lens in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Marsiglia-Lens, dove vederla in tv e streaming? I canali per la diciannovesima giornata di Ligue 1.

Il programma della 19esima giornata di Ligue 1 è arricchito dallo scontro al vertice tra il Marsiglia e il Lens, ovvero la terza contro la prima, con il PSG nel mezzo, distanziate tra loro di 8 punti in classifica.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti sul match: dalle probabili formazioni a dove vederlo in tv e in streaming.

Come guardare Marsiglia-Lens in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ligue 1
Marsiglia crest
Marsiglia
OM
Lens crest
Lens
RCL

Marsiglia-Lens si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Ligue 1).

Per guardare Marsiglia-Lens live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport).

Marsiglia-Lens: ora di inizio

Ligue 1 - Ligue 1
Stade Orange Velodrome

Marsiglia-Lens si giocherà sabato 24 gennaio 2026 al Velodrome di Marsiglia. Calcio d'inizio alle ore 21.05.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marsiglia - Lens

Formazione

1
G. Rulli
5
L. Balerdi
32
F. Medina
62
A. Murillo
10
M. Greenwood
20
H. Traore
33
Emerson
22
T. Weah
23
P. Hoejbjerg
26
B. Nadir
9
A. Gouiri
40
R. Risser
25
P. Ganiou
6
S. Baidoo
20
M. Sarr
5
A. Bulatovic
28
A. Thomasson
22
W. Said
14
M. Udol
23
S. Abdulhamid
10
F. Thauvin
38
R. Fofana

Panchina

Allenatore

  • R. De Zerbi

Panchina

Allenatore

  • P. Sage

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lens

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Medina; Weah, O’Riley, Hojbjerg, Emerson Palmieri; Greenwood, Paixao; Aubameyang.

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Edouard.

Forma

OM
Goal segnato (subito)
16/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

RCL
Goal segnato (subito)
12/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

OM

Ultime 5 partite

RCL

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Il Lens è primo in classifica con 43 punti, a +1 sul PSG. Il Marsiglia è terzo a quota 35.

