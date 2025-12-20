Dove vedere Marocco-Comore della Coppa d'Africa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Via alla Coppa d'Africa 2025.

Il torneo continentale, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, viene inaugurato dalla prima partita che vedrà affrontarsi Marocco e Comore.

La Nazionale del ct Regragui, che rappresenta il Paese ospitante dell'edizione attuale, è inserita insieme ai prossimi avversari (allenati dall'italiano Stefano Cusin) nel Gruppo A in compagnia di Mali e Zambia.

Tutto su Marocco-Comore, match che darà inizio alla Coppa d'Africa di quest'anno: dalle formazioni, a dove vedere la gara in tv e streaming.

Come guardare Marocco-Comore in diretta? Canale TV e diretta streaming

Marocco-Comore verrà trasmessa in esclusiva tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su sito e app di Sportitalia e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Marocco-Comore: ora di inizio

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo A Prince Moulay Abdellah Stadium

Marocco-Comore, prima partita della Coppa d'Africa 2025, si gioca domenica 21 dicembre 2025 allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat (in Marocco) con calcio d'inizio fissato alle ore 20:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marocco-Comore

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Masina; El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz, En-Nesyri, Ben Seghir. Ct. Regragui.

COMORE (3-4-3): Pandor; M'Dahoma, Soilihi, I. Mohamed; Bakary, Youssouf, M'Changama, Boura; Selemani, Maolida, Said. Ct. Cusin.

Forma

Partite tra le due squadre

Dominio del Marocco nei 4 precenti con le Comore, con 3 vittorie ad 1 della Nazionale che ospiterà la Coppa d'Africa 2025.

