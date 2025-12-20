Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoMarocco
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoComore
Guarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Marocco-Comore della Coppa d'Africa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Marocco-Comore partita inaugurale della Coppa d'Africa 2025: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Via alla Coppa d'Africa 2025.

Il torneo continentale, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, viene inaugurato dalla prima partita che vedrà affrontarsi Marocco e Comore.

La Nazionale del ct Regragui, che rappresenta il Paese ospitante dell'edizione attuale, è inserita insieme ai prossimi avversari (allenati dall'italiano Stefano Cusin) nel Gruppo A in compagnia di Mali e Zambia.

Tutto su Marocco-Comore, match che darà inizio alla Coppa d'Africa di quest'anno: dalle formazioni, a dove vedere la gara in tv e streaming.

Come guardare Marocco-Comore in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Africa Cup of Nations
Marocco crest
Marocco
MAR
Comore crest
Comore
COM

Marocco-Comore verrà trasmessa in esclusiva tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su sito e app di Sportitalia e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Marocco-Comore: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo A
Prince Moulay Abdellah Stadium

Marocco-Comore, prima partita della Coppa d'Africa 2025, si gioca domenica 21 dicembre 2025 allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat (in Marocco) con calcio d'inizio fissato alle ore 20:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marocco - Comore

MaroccoHome team crest

4-2-3-1

Formazione

5-3-2

Home team crestCOM
1
Y. Bounou
3
N. Mazraoui
5
N. Aguerd
18
J. El Yamiq
26
A. Salah-Eddine
17
A. Ezzalzouli
13
E. Ben Seghir
24
N. El Aynaoui
10
B. Diaz
11
I. Saibari
19
Y. En-Nesyri
23
A. Anzimati-Aboudou
4
K. Toibibou
2
I. Boura
15
B. Youssouf
5
A. Soilihi
12
K. M'Dahoma
28
Z. Youssouf
18
Y. Bourhane
10
Y. M'Changama
7
F. Selemani
11
R. Said

5-3-2

COMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • W. Regragui

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Cusin

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Marocco-Comore

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Masina; El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss; Brahim Diaz, En-Nesyri, Ben Seghir. Ct. Regragui.

COMORE (3-4-3): Pandor; M'Dahoma, Soilihi, I. Mohamed; Bakary, Youssouf, M'Changama, Boura; Selemani, Maolida, Said. Ct. Cusin.

Forma

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

MAR

Ultime 4 partite

COM

3

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

8

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
2/4

Dominio del Marocco nei 4 precenti con le Comore, con 3 vittorie ad 1 della Nazionale che ospiterà la Coppa d'Africa 2025.

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0