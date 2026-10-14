Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in chiaro su TV8. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

Come vedere Manchester City-Paris Saint-Germain con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Manchester City-Paris Saint-Germain: data e orario

Manchester City e Paris Saint-Germain si sfidano all'Etihad Stadium in una partita della fase a gironi di Champions League che mette di fronte due delle squadre più in forma del continente. I Citizens di Enzo Maresca arrivano a questa sfida con il vento in poppa, forti di cinque vittorie consecutive tra Premier League, Carabao Cup ed Europa.

L'ultimo risultato di rilievo è la netta vittoria per 3-0 ad Anfield contro il Liverpool, una prestazione che ha messo in mostra la qualità di Jeremy Doku a gara in corso e la capacità di Rayan Cherki di dettare i ritmi al massimo livello. Nonostante le vicende extracalcistiche legate alle accuse di violazioni finanziarie, lo spogliatoio appare compatto e concentrato.

Il PSG arriva a Manchester da capolista della classifica di Champions League. Luis Enrique ha costruito una squadra capace di dominare in Ligue 1 e di essere spietata in Europa, come dimostrato dalla vittoria per 6-1 contro lo Slovan Bratislava nella fase a gironi.

Un interrogativo aleggia però sulla gestione l-e

di Ousmane Dembélé, la cui esclusione dalle ultime formazioni ha alimentato il dibattito in Francia. La solidità difensiva parigina e la qualità offensiva di Khvicha Kvaratskhelia saranno fattori determinanti.

I precedenti tra le due squadre aggiungono ulteriore interesse: l'ultimo confronto si è concluso con un netto 4-2 in favore dei francesi, ma la storia recente racconta di sfide sempre equilibrate e combattute.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Enzo Maresca dovrebbe schierare Gianluigi Donnarumma tra i pali, protetto da una difesa a quattro composta da Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Josko Gvardiol. A centrocampo spazio a Phil Foden, Enzo Fernandez e Rayan Cherki, con Elliot Anderson a completare il reparto; in attacco Jeremy Doku ed Erling Haaland. Non si segnalano infortuni o squalifiche per i Citizens.

Luis Enrique risponde con Matvey Safonov in porta e una linea difensiva formata da Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Willian Pacho. Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz agiranno a centrocampo, mentre Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres e Ousmane Dembélé comporranno il tridente offensivo. Anche il PSG non registra assenze per infortuni o squalifiche, sebbene la presenza di Dembélé dal primo minuto rimanga un tema aperto.

Stato di forma

Il Manchester City arriva a questa sfida con cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. I Citizens hanno battuto il Liverpool 3-0 ad Anfield nell'ultima giornata di Premier League e in precedenza avevano travolto il Norwich City 5-0 in Carabao Cup e il Sunderland 5-3 in campionato. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Maresca ha segnato 15 gol e ne ha subiti sei, confermando i propri valori europei con il 2-0 al Porto in Champions League.

Il PSG ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata in Ligue 1 contro il Monaco per 2-1 all'inizio di settembre. Enrique ha risposto con tre vittorie consecutive, inclusa la goleada 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Europa e il più recente 3-1 al Le Mans in campionato. I parigini hanno totalizzato 13 gol segnati e cinque subiti in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il PSG si impose 4-2 in Champions League. Analizzando gli ultimi cinque scontri diretti, il City conduce per tre vittorie a due, con i parigini che hanno però vinto il confronto più recente in modo convincente. Le sfide del 2021 restano nella memoria: i Citizens vinsero 2-0 in casa e 2-1 in trasferta, prima che il PSG rispondesse con un 2-0 al Parco dei Principi nel settembre dello stesso anno.

Classifica





Nella classifica attuale della Champions League, il PSG occupa la quinta posizione mentre il Manchester City è nono: i francesi arrivano dunque a Manchester da squadra con più punti in classifica, mentre i Citizens cercano una vittoria che permetterebbe loro di scalare posizioni significative nella fase a gironi.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV