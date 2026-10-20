Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

La partita è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Per seguire il match in diretta, è possibile accedere ai rispettivi servizi tramite i link qui sotto.

Come vedere Manchester City-AEK Atene con una VPN

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Manchester City-AEK Atene: data e orario

L'Etihad Stadium di Manchester ospita il match di Champions League tra il Manchester City di Enzo Maresca e l'AEK Atene di Marko Nikolic. I Citizens cercano riscatto in Europa dopo una sconfitta pesante nel turno precedente, mentre i greci arrivano in Inghilterra con poche speranze ma determinati a sorprendere.

Il momento di Maresca alla guida del City in campionato è semplicemente straordinario: sette vittorie nelle prime sette giornate di Premier League, un record assoluto per un esordiente sulla panchina dei Citizens. L'ultima vittoria, ottenuta per 3-2 contro l'Ipswich Town, ha confermato la solidità del progetto tecnico dell'allenatore italiano, anche se la partita ha lasciato qualche preoccupazione sul fronte fisico.

Erling Haaland ha segnato una doppietta contro l'Ipswich, ma ha lasciato il campo zoppicando al fischio finale, alimentando timori sulle sue condizioni. La sua presenza in questo impegno europeo è da valutare con attenzione, e Maresca dovrà fare i conti con una rosa che ha accumulato qualche acciacco nelle ultime settimane.

L'AEK Atene arriva a Manchester reduce da una sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per 3-1, risultato che rispecchia le difficoltà della squadra greca nel contesto europeo. In campionato, però, il club di Atene ha mostrato una certa continuità, con tre vittorie nelle ultime quattro uscite in Super League, incluso un netto 8-1 in Coppa.

In Champions League le due squadre occupano posizioni di bassa classifica nel girone: il City ha margine per risalire, mentre l'AEK è chiamata a un'impresa per restare in corsa. La serata europea all'Etihad si preannuncia a senso unico sulla carta, ma il calcio riserva sempre sorprese.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Manchester City, Enzo Maresca dovrebbe schierare Gianluigi Donnarumma in porta, con una difesa composta da Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol. A centrocampo spazio a Elliot Anderson e Enzo Fernandez, con Jeremy Doku, Antoine Semenyo e Rayan Cherki a supporto di Erling Haaland. Non risultano squalifiche o infortuni ufficiali comunicati dalla società, anche se le condizioni di Haaland, uscito con difficoltà dall'ultima partita di campionato, sono da monitorare fino al fischio d'inizio.

L'AEK Atene di Marko Nikolic dovrebbe rispondere con Alberto Brignoli tra i pali e una linea difensiva formata da Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota e Filipe Relvas. Il centrocampo vedrà Aboubakary Koita, Lovro Majer e Razvan Marin, mentre Milan Vitalis e Zini agiranno alle spalle di Luka Jovic. Anche per i greci non sono segnalate assenze ufficiali al momento.

Stato di forma

Il Manchester City arriva a questa sfida europea con un ruolino di marcia in Premier League che non ha precedenti per Maresca: quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata in Champions League contro il Paris Saint-Germain per 4-2. In campionato i Citizens hanno battuto Liverpool per 3-0 in trasferta e Sunderland per 5-3, segnando complessivamente 18 gol nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato utile, il 3-2 sull'Ipswich Town, conferma la tendenza offensiva della squadra, anche se la difesa ha concesso qualcosa di troppo nelle ultime uscite.

L'AEK Atene presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo più netto è stato l'8-1 in Coppa contro il Panserraikos, mentre in campionato la squadra greca ha raccolto sei punti nelle ultime tre gare di Super League. La sconfitta per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League resta il risultato più recente e significativo in chiave europea.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti precedenti tra Manchester City e AEK Atene. Ulteriori informazioni saranno aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica





In Champions League il Manchester City occupa attualmente la 17ª posizione, mentre l'AEK Atene è 20ª. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria situazione nella fase a gironi.





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