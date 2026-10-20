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Dove vedere Manchester City-AEK Atene in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Manchester City vs AEK Atene
Manchester City
AEK Atene
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Manchester City e AEK Atene: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Etihad Stadium

La partita è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Per seguire il match in diretta, è possibile accedere ai rispettivi servizi tramite i link qui sotto.

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Manchester City-AEK Atene: data e orario

L'Etihad Stadium di Manchester ospita il match di Champions League tra il Manchester City di Enzo Maresca e l'AEK Atene di Marko Nikolic. I Citizens cercano riscatto in Europa dopo una sconfitta pesante nel turno precedente, mentre i greci arrivano in Inghilterra con poche speranze ma determinati a sorprendere.

Il momento di Maresca alla guida del City in campionato è semplicemente straordinario: sette vittorie nelle prime sette giornate di Premier League, un record assoluto per un esordiente sulla panchina dei Citizens. L'ultima vittoria, ottenuta per 3-2 contro l'Ipswich Town, ha confermato la solidità del progetto tecnico dell'allenatore italiano, anche se la partita ha lasciato qualche preoccupazione sul fronte fisico.

Erling Haaland ha segnato una doppietta contro l'Ipswich, ma ha lasciato il campo zoppicando al fischio finale, alimentando timori sulle sue condizioni. La sua presenza in questo impegno europeo è da valutare con attenzione, e Maresca dovrà fare i conti con una rosa che ha accumulato qualche acciacco nelle ultime settimane.

L'AEK Atene arriva a Manchester reduce da una sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per 3-1, risultato che rispecchia le difficoltà della squadra greca nel contesto europeo. In campionato, però, il club di Atene ha mostrato una certa continuità, con tre vittorie nelle ultime quattro uscite in Super League, incluso un netto 8-1 in Coppa.

In Champions League le due squadre occupano posizioni di bassa classifica nel girone: il City ha margine per risalire, mentre l'AEK è chiamata a un'impresa per restare in corsa. La serata europea all'Etihad si preannuncia a senso unico sulla carta, ma il calcio riserva sempre sorprese.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Manchester City - AEK Atene

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandA. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiL. RotaL. RotaF. RelvasF. RelvasA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. Varga
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

AEK Atene

Allenatore

  • E. Maresca
  • M. Nikolic

Per il Manchester City, Enzo Maresca dovrebbe schierare Gianluigi Donnarumma in porta, con una difesa composta da Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol. A centrocampo spazio a Elliot Anderson e Enzo Fernandez, con Jeremy Doku, Antoine Semenyo e Rayan Cherki a supporto di Erling Haaland. Non risultano squalifiche o infortuni ufficiali comunicati dalla società, anche se le condizioni di Haaland, uscito con difficoltà dall'ultima partita di campionato, sono da monitorare fino al fischio d'inizio.

L'AEK Atene di Marko Nikolic dovrebbe rispondere con Alberto Brignoli tra i pali e una linea difensiva formata da Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota e Filipe Relvas. Il centrocampo vedrà Aboubakary Koita, Lovro Majer e Razvan Marin, mentre Milan Vitalis e Zini agiranno alle spalle di Luka Jovic. Anche per i greci non sono segnalate assenze ufficiali al momento.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
S2-4
IPS
V3-2
Gol segnato (subito)
18/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AEK

AEK - Forma

ATT
D1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
S3-1
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Manchester City arriva a questa sfida europea con un ruolino di marcia in Premier League che non ha precedenti per Maresca: quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata in Champions League contro il Paris Saint-Germain per 4-2. In campionato i Citizens hanno battuto Liverpool per 3-0 in trasferta e Sunderland per 5-3, segnando complessivamente 18 gol nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato utile, il 3-2 sull'Ipswich Town, conferma la tendenza offensiva della squadra, anche se la difesa ha concesso qualcosa di troppo nelle ultime uscite.

L'AEK Atene presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo più netto è stato l'8-1 in Coppa contro il Panserraikos, mentre in campionato la squadra greca ha raccolto sei punti nelle ultime tre gare di Super League. La sconfitta per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League resta il risultato più recente e significativo in chiave europea.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti precedenti tra Manchester City e AEK Atene. Ulteriori informazioni saranno aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Manchester City occupa attualmente la 17ª posizione, mentre l'AEK Atene è 20ª. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria situazione nella fase a gironi.


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