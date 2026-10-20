Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Anfield

La partita tra Liverpool e Villarreal è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali e le opzioni di live streaming.

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Liverpool-Villarreal: data e orario

Liverpool e Villarreal si affrontano ad Anfield martedì 20 ottobre, nella fase a gironi della UEFA Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21:00 ora locale, con i Reds che cercano continuità dopo un avvio di stagione europeo convincente.

Andoni Iraola guida una squadra in buona forma: la vittoria per 2-1 contro il Brentford in Premier League, arrivata pochi giorni fa, ha confermato la solidità del gruppo. Bradley Barcola ha parlato apertamente di come lo stile diretto e ad alta intensità del tecnico basco esalti le sue caratteristiche, e l'attacco di Liverpool appare ben attrezzato per una grande serata europea.

Rio Ngumoha, 18 anni, è stata una delle rivelazioni della stagione. Il giovane esterno è entrato dalla panchina e ha contribuito alla rimonta contro il Brentford, e nonostante le voci di mercato che lo accostano all'Arsenal, ha ribadito con chiarezza che la sua priorità è crescere ad Anfield.

Il Villarreal arriva a Merseyside al 14° posto nella classifica della fase a gironi. Gli uomini di Inigo Perez hanno pareggiato 0-0 con l'Elche nell'ultimo turno di LaLiga, ma in Europa hanno mostrato tutt'altro volto, battendo il Napoli 3-1 nella più recente uscita continentale.

Il Sottomarino Giallo ha una storia importante in questa competizione e Liverpool sa bene, per esperienza diretta, che affrontare il Villarreal in Europa non è mai semplice.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Andoni Iraola dovrà fare a meno di diversi elementi: Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley e Vitezslav Jaros sono tutti indisponibili per infortunio. Il tecnico dei Reds dovrebbe schierare Alisson Becker in porta, con una difesa composta da Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo e Virgil van Dijk. A centrocampo spazio a Ryan Gravenberch, Florian Wirtz e Alexis Mac Allister, mentre in attacco sono attesi Cody Gakpo, Rio Ngumoha e Lewis Koumas.

Per il Villarreal, Inigo Perez dovrà rinunciare a Nicolas Pepe. Il probabile undici prevede Luiz Junior tra i pali, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino in difesa. Santi Comesana, Pape Gueye e Alberto Moleiro dovrebbero agire a centrocampo, con Nathan Saliba, Gerard Moreno e Georges Mikautadze a formare il tridente offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Stato di forma

Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Reds hanno battuto il Brentford 2-1 in Premier League il 17 ottobre, risultato più recente, e in precedenza avevano travolto il LASK 6-3 in Champions League. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Manchester City per 3-0 in campionato. Nelle cinque gare considerate, Liverpool ha segnato 11 gol e ne ha subiti sette.

Il Villarreal ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l'Elche in LaLiga il 17 ottobre, ma gli spagnoli avevano firmato una convincente vittoria per 3-1 contro il Napoli in Champions League il 13 ottobre. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata per 1-0 contro il Real Madrid in LaLiga. In cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha incassati tre.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alle semifinali di Champions League 2021/22, quando Liverpool vinse 3-2 in trasferta prima di chiudere il discorso con un 2-0 ad Anfield. Considerando i cinque incroci disponibili, Liverpool conduce con tre vittorie contro una del Villarreal, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche nelle semifinali di Europa League 2015/16, con i Reds vincitori in entrambe le gare.

Classifica





Nella fase a gironi della Champions League, Liverpool occupa il quinto posto, all'interno della zona di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Villarreal è quattordicesimo, nella zona playoff, e ha bisogno di punti per consolidare la propria posizione.





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