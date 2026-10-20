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Dove vedere Liverpool-Villarreal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Liverpool vs Villarreal
Liverpool
Villarreal
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Liverpool e Villarreal: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Anfield

La partita tra Liverpool e Villarreal è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali e le opzioni di live streaming.

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Liverpool-Villarreal: data e orario

Liverpool e Villarreal si affrontano ad Anfield martedì 20 ottobre, nella fase a gironi della UEFA Champions League. Calcio d'inizio alle ore 21:00 ora locale, con i Reds che cercano continuità dopo un avvio di stagione europeo convincente.

Andoni Iraola guida una squadra in buona forma: la vittoria per 2-1 contro il Brentford in Premier League, arrivata pochi giorni fa, ha confermato la solidità del gruppo. Bradley Barcola ha parlato apertamente di come lo stile diretto e ad alta intensità del tecnico basco esalti le sue caratteristiche, e l'attacco di Liverpool appare ben attrezzato per una grande serata europea.

Rio Ngumoha, 18 anni, è stata una delle rivelazioni della stagione. Il giovane esterno è entrato dalla panchina e ha contribuito alla rimonta contro il Brentford, e nonostante le voci di mercato che lo accostano all'Arsenal, ha ribadito con chiarezza che la sua priorità è crescere ad Anfield.

Il Villarreal arriva a Merseyside al 14° posto nella classifica della fase a gironi. Gli uomini di Inigo Perez hanno pareggiato 0-0 con l'Elche nell'ultimo turno di LaLiga, ma in Europa hanno mostrato tutt'altro volto, battendo il Napoli 3-1 nella più recente uscita continentale.

Il Sottomarino Giallo ha una storia importante in questa competizione e Liverpool sa bene, per esperienza diretta, che affrontare il Villarreal in Europa non è mai semplice.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Villarreal

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Villarreal

Allenatore

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola dovrà fare a meno di diversi elementi: Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley e Vitezslav Jaros sono tutti indisponibili per infortunio. Il tecnico dei Reds dovrebbe schierare Alisson Becker in porta, con una difesa composta da Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo e Virgil van Dijk. A centrocampo spazio a Ryan Gravenberch, Florian Wirtz e Alexis Mac Allister, mentre in attacco sono attesi Cody Gakpo, Rio Ngumoha e Lewis Koumas.

Per il Villarreal, Inigo Perez dovrà rinunciare a Nicolas Pepe. Il probabile undici prevede Luiz Junior tra i pali, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga e Santiago Mourino in difesa. Santi Comesana, Pape Gueye e Alberto Moleiro dovrebbero agire a centrocampo, con Nathan Saliba, Gerard Moreno e Georges Mikautadze a formare il tridente offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del fischio d'inizio.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

TOT
V3-1
BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VIL

VIL - Forma

MAL
V1-3
LEV
V3-1
RMA
S1-0
NAP
V3-1
ELC
D0-0
Gol segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Reds hanno battuto il Brentford 2-1 in Premier League il 17 ottobre, risultato più recente, e in precedenza avevano travolto il LASK 6-3 in Champions League. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Manchester City per 3-0 in campionato. Nelle cinque gare considerate, Liverpool ha segnato 11 gol e ne ha subiti sette.

Il Villarreal ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l'Elche in LaLiga il 17 ottobre, ma gli spagnoli avevano firmato una convincente vittoria per 3-1 contro il Napoli in Champions League il 13 ottobre. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata per 1-0 contro il Real Madrid in LaLiga. In cinque partite, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha incassati tre.

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioVillarreal
3
1
1
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alle semifinali di Champions League 2021/22, quando Liverpool vinse 3-2 in trasferta prima di chiudere il discorso con un 2-0 ad Anfield. Considerando i cinque incroci disponibili, Liverpool conduce con tre vittorie contro una del Villarreal, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche nelle semifinali di Europa League 2015/16, con i Reds vincitori in entrambe le gare.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


Nella fase a gironi della Champions League, Liverpool occupa il quinto posto, all'interno della zona di qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Villarreal è quattordicesimo, nella zona playoff, e ha bisogno di punti per consolidare la propria posizione.


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