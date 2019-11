Dove vedere Liverpool-Napoli in tv e streaming

Il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi sul campo del Liverpool: tutte le informazioni su dove seguire il match in tv e streaming.

Il di Ancelotti cerca il pass per gli ottavi di finale di sul difficilissimo campo del , attualmente capolista del girone E con un punto di vantaggio sugli azzurri.

A due turni dal termine della fase a gironi la squadra partenopea vanta quattro punti di vantaggio sul : basta dunque una vittoria per avere la certezza di approdare alla fase a eliminazione diretta.

Nel match d'andata il Napoli aveva iniziato il suo cammino europeo alla grande, battendo proprio i campioni d'Europa di Klopp davanti al pubblico amico con le reti di Mertens e Llorente in un finale di gara emozionante.

I ragazzi di Ancelotti sono chiamati ora a rialzare una situazione ambientale complicatissima: il recente pareggio conquistato a San Siro contro il non ha risollevato una posizione di classifica problematica in campionato.

Situazione ben diversa per i Reds, che stanno invece dominando la Premier League con ben otto punti di vantaggio sul secondo e nove sui campioni in carica del , Un solo pareggio sul campo del e dodici vittorie per una squadra ancora imbattuta in campionato.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-NAPOLI

Liverpool-Napoli si gioca mercoledì 27 novembre 2019 nel suggestivo stadio di Anfield a Liverpool. Il fischio d'inizio è in programma per le ore 21.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-NAPOLI IN TV E STREAMING

Liverpool-Napoli sarà trasmessa da Sky, in particolare su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Tutti gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida tra Liverpool e Napoli anche in diretta su pc, tablet o smparthpone tramite l'app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NAPOLI

Mohamed Salah tornerà titolare ad Anfield per la grande sfida contro il Napoli: l'egiziano è rimasto in panchina nell'ultimo match di campionato contro il , ma Klopp ha annunciato che sarà regolarmente in campo in Champions con Firmino e Manè. Henderson guida il centrocampo con i muscoli di Fabinho e il dinamismo di Wijnaldum.

Ancelotti conferma il solito 4-4-2 e punta sull'attacco veloce: conferma per Lozano dopo il goal di San Siro accanto a Mertens. Si rivede Fabian Ruiz tra i convocati ma non dovrebbe essere della partita, con Elmas a fare coppia con Allan in mezzo al campo e Callejon-Zielinski esterni. In difesa Maksimovic potrebbe essere titolare a destra, con Mario Rui o l'adattato Di Lorenzo dalla parte opposta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Allan, Zielinski; Lozano, Mertens