Liverpool e Napoli si giocano il primo posto nel girone A di Champions League: tutte le info su come seguire il match in diretta tv e in streaming.

Riflettori puntati su Anfield dove Liverpool e Napoli, già certe del passaggio agli ottavi di Champions League si giocano il primo posto nel girone A. Gli azzurri, reduci da un percorso netto in Europa con cinque vittorie in altrettante partite, hanno potenzialmente tre risultati a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti al Liverpool che insegue a quota 12 punti. La squadra di Spalletti chiuderà al primo posto nel girone sia in caso di vittoria che di pareggio, ma gli azzurri, visto l'enorme vantaggio in termini di differenza reti (+16 a +9) potrebbero persino concedersi il 'lusso' di perdere con tre goal di scarto. QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-NAPOLI Liverpool-Napoli è in programma per martedì 1 novembre 2022 ad Anfield. Calcio d'inizio alle ore 21.00. DOVE VEDERE LIVERPOOL-NAPOLI IN TV E STREAMING Il match tra Liverpool e Napoli verrà trasmesso in diretta su Sky ai canali Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Match visibile, previo abbonamento, anche su Infinity+, app scaricabile e accessibile tramite smart tv compatibile. La gara di Anfield verrà trasmessa in diretta streaming da Sky grazie al servizio Sky Go, la cui app si può scaricare su smartphone e tablet. In alternativa ci si potrà collegare al portale ufficiale attraverso pc o notebook. In alternativa si può ricorrere a NOW, acquistando il ticket 'Sport' prima di selezionare la diretta del match. Diretta streaming di Liverpool-Napoli disponibile anche su Infinity+: anche in questo caso basterà scaricare l'app o accedere al sito ufficiale. TELECRONISTA E SECONDA VOCE Sky e Infinity+ non hanno ancora comunicato i telecronisti del match di Anfield. PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-NAPOLI LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliot, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. All. Klopp. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti. Scelti da Goal Probabili formazioni 12ª giornata: tocca a Brahim Diaz

