La notte del ritorno degli ottavi di finale sta per arrivare: all'Inter di Simone Inzaghi servirà l'impresa contro il Liverpool ad Anfield.

In virtù del risultato della gara d'andata, uno 0-2 non troppo specchio della gara, che ha visto a lungo i Reds in difficoltà, i nerazzurri dovranno vincere almeno con 3 goal di scarto per aggiudicarsi la qualificazione diretta, o con 2 goal di scarto se si vuole portare la sfida ai supplementari.

Da questa stagione, com'è noto, nelle competizioni UEFA non vale la regola dei goal fuori casa: quindi, in un certo senso, tutto aperto ad Anfield.

Ai nerazzurri mancherà ancora Nicolò Barella, che dovrà scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate per l'espulsione dell'ultima sfida della fase a gironi contro il Real Madrid: il Liverpool è fresco campione della Carabao Cup, conquistata in finale contro il Chelsea.

L'Inter, invece, è tornata al successo in campionato, surclassando la Salernitana per 4-0 a San Siro: nuova fiducia anche per Lautaro Martinez, autore di una tripletta contro i campani e al top per la sfida di ritorno contro il Liverpool.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-INTER

La sfida tra Liverpool e Inter verrà disputata allo stadio "Anfield Road" di Liverpool martedì 8 marzo 2022: il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-INTER IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire Liverpool-Inter in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset, e precisamente su Canale 5, e via satellite su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e sul numero 252 del satellite.

Sia Mediaset che Sky garantiscono la copertura in streaming dell'evento, rispettivamente sul sito di Sportmediaset e Mediaset Play, servizio quest'ultimo accessibile tramite l'app o collegandosi al sito, e su Sky Go, app dedicata agli abbonati della piattaforma satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati resi noti i nomi dei telecronisti di Liverpool-Inter su Mediaset e su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-INTER

L'Inter deve fare a meno di Barella, squalificato. Al loro posto uno tra Gagliardini e Vidal e, a sinistra, Gosens, con Gosens che scalpita dopo la buona prova nel secondo tempo contro la Salernitana. In avanti Lautaro e Dzeko, panchina per Alexis Sanchez. Perisic potrebbe esserci, partendo dalla panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Liverpool col suo classico 4-3-3, nel quale mancherà l'infortunato Firmino: sarà Diogo Jota ad agire da riferimento offensivo assieme a Salah e Mané. Konaté in coppia con van Dijk in difesa, possibile chance da titolare come all'andata per il giovane Elliott.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Elliott; Salah, Diogo Jota, Mané.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko.