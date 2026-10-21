Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille vs Galatasaray sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Trovi i dettagli per accedere alla copertura live qui di seguito.

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Lille-Galatasaray: data e orario

Il Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq ospita il confronto di Champions League tra Lille e Galatasaray, due squadre che arrivano a questo appuntamento europeo con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

I padroni di casa di Davide Ancelotti cercano punti preziosi in Europa dopo una fase a gironi complicata. Il Lille ha alternato prestazioni convincenti ad alcune battute d'arresto, e il cammino in Champions League richiede ora una risposta concreta davanti al proprio pubblico.

Olivier Giroud guida l'attacco dei Dogues, figura di riferimento sia dentro che fuori dal campo. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale per guidare una squadra che deve ritrovare continuità dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal nell'ultimo turno europeo.

Il Galatasaray di Okan Buruk arriva in Francia reduce da una pesante sconfitta per 4-1 contro il Barcellona in Champions League. Rafael Leao e Victor Osimhen rappresentano una coppia d'attacco di assoluto livello, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa europea.

Nonostante le difficoltà continentali, i turchi hanno ritrovato fiducia in campionato con una vittoria per 0-1 contro il Gençlerbirliği nell'ultima giornata di Süper Lig. La qualità della rosa rimane indiscutibile, e il Galatasaray sa come rendersi pericoloso anche lontano da Istanbul.

Entrambe le squadre occupano posizioni di classifica che rendono questa partita tutt'altro che scontata: ogni punto può risultare decisivo nella corsa alla qualificazione. Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Davide Ancelotti dovrebbe schierare il Lille con Berke Ozer in porta, una difesa composta da Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro e Nathan Ngoy, con Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb e Benjamin Andre a centrocampo. Dilane Bakwa e Hakon Arnar Haraldsson agiranno sulle fasce alle spalle di Olivier Giroud. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche nel gruppo dei Dogues.

Okan Buruk risponde con Ugurcan Cakir tra i pali, una linea difensiva formata da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Baris Alper Yilmaz ed Evren Eren Elmali, con Lucas Torreira, Mario Lemina e Yunus Akgun in mezzo al campo. Aleksey Batrakov supporterà la coppia offensiva composta da Rafael Leao e Victor Osimhen. Anche per il Galatasaray non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

Il Lille arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. La squadra di Ancelotti ha pareggiato 1-1 contro il Brest nell'ultimo turno di Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal in Champions League. In precedenza i Dogues avevano battuto il Le Havre per 1-0 in campionato, segnando complessivamente sette gol e subendone sette nelle ultime cinque gare.

Il Galatasaray presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I turchi hanno vinto per 0-1 contro il Gençlerbirliği nell'ultima di Süper Lig, ma in Champions League hanno subito una pesante sconfitta per 4-1 contro il Barcellona. Nel complesso la squadra di Buruk ha segnato nove gol e ne ha incassati nove nelle ultime cinque uscite, con un pareggio per 3-3 contro il Pendikspor che testimonia la tendenza a partite ad alto punteggio.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Lille e Galatasaray nelle ultime cinque sfide non sono al momento disponibili. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena disponibili.

Classifica





In Champions League il Lille occupa attualmente la 34ª posizione, mentre il Galatasaray si trova in 35ª. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica generale della fase a campionato, il che rende questo scontro diretto particolarmente importante in ottica qualificazione alle fasi successive della competizione.





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