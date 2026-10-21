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Champions League
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Dove vedere Lille-Galatasaray in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lille vs Galatasaray
Lille
Galatasaray
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Lille e Galatasaray: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille vs Galatasaray sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Trovi i dettagli per accedere alla copertura live qui di seguito.

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Lille-Galatasaray: data e orario

Il Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq ospita il confronto di Champions League tra Lille e Galatasaray, due squadre che arrivano a questo appuntamento europeo con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

I padroni di casa di Davide Ancelotti cercano punti preziosi in Europa dopo una fase a gironi complicata. Il Lille ha alternato prestazioni convincenti ad alcune battute d'arresto, e il cammino in Champions League richiede ora una risposta concreta davanti al proprio pubblico.

Olivier Giroud guida l'attacco dei Dogues, figura di riferimento sia dentro che fuori dal campo. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale per guidare una squadra che deve ritrovare continuità dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal nell'ultimo turno europeo.

Il Galatasaray di Okan Buruk arriva in Francia reduce da una pesante sconfitta per 4-1 contro il Barcellona in Champions League. Rafael Leao e Victor Osimhen rappresentano una coppia d'attacco di assoluto livello, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa europea.

Nonostante le difficoltà continentali, i turchi hanno ritrovato fiducia in campionato con una vittoria per 0-1 contro il Gençlerbirliği nell'ultima giornata di Süper Lig. La qualità della rosa rimane indiscutibile, e il Galatasaray sa come rendersi pericoloso anche lontano da Istanbul.

Entrambe le squadre occupano posizioni di classifica che rendono questa partita tutt'altro che scontata: ogni punto può risultare decisivo nella corsa alla qualificazione. Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Lille - Galatasaray

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirA. BardakciA. BardakciR. SallaiR. SallaiD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Formazione titolare

Galatasaray

Allenatore

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Davide Ancelotti dovrebbe schierare il Lille con Berke Ozer in porta, una difesa composta da Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro e Nathan Ngoy, con Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb e Benjamin Andre a centrocampo. Dilane Bakwa e Hakon Arnar Haraldsson agiranno sulle fasce alle spalle di Olivier Giroud. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche nel gruppo dei Dogues.

Okan Buruk risponde con Ugurcan Cakir tra i pali, una linea difensiva formata da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Baris Alper Yilmaz ed Evren Eren Elmali, con Lucas Torreira, Mario Lemina e Yunus Akgun in mezzo al campo. Aleksey Batrakov supporterà la coppia offensiva composta da Rafael Leao e Victor Osimhen. Anche per il Galatasaray non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

LIL

LIL - Forma

NCE
S2-1
ZUL
V2-1
LEH
V1-0
ARS
S3-0
B29
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GAL

GAL - Forma

TRS
S4-0
PEN
D3-3
KAS
V3-1
BAR
S1-4
GEN
V0-1
Gol segnato (subito)
8/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Lille arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. La squadra di Ancelotti ha pareggiato 1-1 contro il Brest nell'ultimo turno di Ligue 1, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal in Champions League. In precedenza i Dogues avevano battuto il Le Havre per 1-0 in campionato, segnando complessivamente sette gol e subendone sette nelle ultime cinque gare.

Il Galatasaray presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I turchi hanno vinto per 0-1 contro il Gençlerbirliği nell'ultima di Süper Lig, ma in Champions League hanno subito una pesante sconfitta per 4-1 contro il Barcellona. Nel complesso la squadra di Buruk ha segnato nove gol e ne ha incassati nove nelle ultime cinque uscite, con un pareggio per 3-3 contro il Pendikspor che testimonia la tendenza a partite ad alto punteggio.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Lille e Galatasaray nelle ultime cinque sfide non sono al momento disponibili. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena disponibili.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
12
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
16
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
17
ComoComoCOM
210164+23
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
21
LensLensRCL
210134-13
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
31
InterInterINT
200246-20
S
S
32
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Lille occupa attualmente la 34ª posizione, mentre il Galatasaray si trova in 35ª. Entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica generale della fase a campionato, il che rende questo scontro diretto particolarmente importante in ottica qualificazione alle fasi successive della competizione.


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