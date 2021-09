Esordio in Europa League per il Napoli di Spalletti, ospitato dal Leicester: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Archiviato il terzo successo in tre gare in Serie A maturato al "Diego Armando Maradona", il Napoli di Luciano Spalletti vola in Inghilterra per il primo turno del Gruppo C di Europa League, la sfida contro il Leicester.

Gli inglesi, reduci dalla sconfitta interna contro il Manchester City nell'ultimo turno di Premier League, hanno iniziato la stagione con la vittoria in Community Shield proprio contro i Citizens e con due vittorie e due sconfitte in campionato.

Percorso netto, invece, come detto, per il Napoli di Spalletti, che ha vinto contro Venezia, Genoa e Juventus in Serie A, grazie soprattutto a una mentalità solida e a un diverso approccio in fase offensiva.

QUANDO SI GIOCA LEICESTER-NAPOLI

Leicester-Napoli si gioca giovedì 16 settembre 2021 al Leicester City Stadium, lo stadio del Leicester: calcio d'inizio della partita previsto alle ore 21:00 italiane.

DOVE VEDERE LEICESTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita di Europa League tra Leicester e Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN: basterà scaricare l'app su una moderna smart tv, oppure, per quanto riguarda i normali televisori, tramite una console Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'alternativa per vedere Leicester-Napoli in diretta tv è Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Leicester-Napoli sarà disponibile anche in streaming su DAZN e su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista Sky di Leicester-Napoli sarà Federico Zancan.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-NAPOLI

Rodgers schiera un 4-2-3-1 classico, con Schmeichel in porta, l'ex Atalanta Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in difesa; Tielemans e Ndidi a centrocampo, Albrighton, Maddison e Barnes sulla trequarti dietro all'implacabile Jamie Vardy.

Il Napoli dovrà fare i conti con alcuni acciacchi e con le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo dal terreno di gioco. In porta andrà Ospina, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana dopo l'ottima prova contro la Juventus potrebbe essere riconfermato Anguissa, affiancato da Ruiz. In avanti Osimhen supportato da Politano, Zielinski e Lozano.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.