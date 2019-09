Dove vedere Lecce-Napoli in tv e streaming

Il Lecce ospita il Napoli nella 4ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani ospita il di Carlo Ancelotti nella 4ª giornata di . I salentini, dopo 2 sconfite consecutive nelle prime 2 giornate, hanno conquistato la prima vittoria in campionato nell'ultimo turno superando 2-1 in trasferta il di Mazzarri, i partenopei sono quarti con 6 punti (2 vittorie e una sconfitta a Torino con la ) e inseguono le posizioni di vertice della classifica.

Segui Lecce-Napoli in diretta streaming su DAZN

Le due reti segnate finora dai pugliesi portano la firma del nuovo acquisto Farias e di Marco Mancosu, mentre fra i campani Mertens è il giocatore più prolifico con 3 goal segnati in campionato.

Nei 10 confronti finora disputati in casa dei salentini, il risultato che si è verificato il maggior numero di volte è il pareggio, ben 5, contro le 3 vittorie giallorosse e le 2 soltanto dei partenopei. L'ultimo precedente al Via del Mare in Serie A risale al 25 aprile 2012: in quell'occasione gli azzurri di Mazzarri conquistarono i 3 punti in palio grazie a un 2-0 targato Hamsik e Cavani.

QUANDO SI GIOCA LECCE-NAPOLI

La partita Lecce-Napoli si giocherà domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Via del Mare di Lecce.

DOVE VEDERE LECCE-NAPOLI IN TV E STREAMING

Lecce-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche in agli abbonati in possesso di un moderno modello smart o che collegheranno al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, ancora , che utilizzeranno strumenti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti Sky potranno seguire la partita in tv attraverso la app e il decoder Sky Q. Lecce-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-NAPOLI

Liverani nel suo 4-3-1-2 dovrebbe schierare il tandem offensivo composto da Falco e Babacar (favorito su Lapadula e Farias), con Mancosu titolare sulla trequarti. A centrocampo è possibile la conferma di Majer e Tabanelli ai lati del regista Tachtsidis, mentre come terzino destro Rispoli dovrebbe spuntarla ancora su Benzar. Out per infortunio Meccariello e Dell'Orco.

Ancelotti dovrà gestire le forze in un periodo dell'anno particolarmente denso di partite. In attacco il recuperato Milik e Lozano potrebbero spuntarla su Fernando Llorente e Mertens, con Insigne confermato a sinistra nel 4-4-2. In difesa dovrebbero entrare Malcuit e Ghoulam sulle fasce, mentre Manolas non è convocato - al pari di Younes - per un affaticamento e lascia il posto a Maksimovic al fianco di Koulibaly. Maglia da titolare per Elmas a centrocampo, out anche Allan influenzato, riposo in vista Fabian Ruiz. Tra i pali toccherà ad Ospina, per la prima volta quest'anno.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Lozano.